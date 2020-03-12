Поправки в Конституцию давно назрели, их основная суть – государство должно служить народу. Этот вопрос члены партии "Единая Россия" обсудили на заседании президиума регионального Совета фракций в среду, 11 марта.

По словам руководителя регионального исполкома партии Дениса Голобородько, накануне Госдума приняла закон о поправках и нужно было оперативно их обсудить. "Единая Россия" поддерживает поправки, потому что считает их важными и актуальными.

"За 26 лет действия текущей редакции Конституции изменилось общество, изменилась страна. Поэтому точечные изменения некоторых норм вполне закономерны. Большинство тезисов из изменений направлены на развитие понятия о том, что Россия – это социальное государство, сейчас это устанавливается в конкретных статьях", – прокомментировал депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

В числе важных изменений – прописанные обязательства правительства по укреплению и защите семьи, функционирование системы соцзащиты инвалидов и другое. Председатель комитета АКЗС по правовой политике, замруководителя фракции ЕР в АКЗС Андрей Осипов отметил усиление роли российского парламента. Депутаты получат больше функций по контролю, а также право назначать глав некоторых важных ведомств.

Но самое главное – руководство государства закладывает в Конституцию стратегически важную идею: работа во благо населения.

"Президент четко говорит, что связывает эффективность государственного управления с уровнем жизни людей. Провозглашается главной идея служения народу. Именно для этого в том числе прописываются и серьезные требования к лицам, замещающим государственные должности, и другие положения", – пояснил директор Юридического института АлтГУ, доктор юридических наук Антон Васильев.

После обсуждения поправок на уровне власти, алтайские единороссы проведут встречи с жителями.

"Мы будем разъяснять поправки гражданам вместе с депутатами фракций партии в городских, районных и сельских советах. Важно, чтобы люди понимали стратегическую задачу, для чего меняется наша Конституция, как это связано с нынешними реалиями, – сказал председатель регионального Совета руководителей фракций, депутат АКЗС Сергей Приб.