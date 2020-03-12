Поправки в Конституцию давно назрели, их основная суть – государство должно служить народу. Этот вопрос члены партии "Единая Россия" обсудили на заседании президиума регионального Совета фракций в среду, 11 марта.
По словам руководителя регионального исполкома партии Дениса Голобородько, накануне Госдума приняла закон о поправках и нужно было оперативно их обсудить. "Единая Россия" поддерживает поправки, потому что считает их важными и актуальными.
"За 26 лет действия текущей редакции Конституции изменилось общество, изменилась страна. Поэтому точечные изменения некоторых норм вполне закономерны. Большинство тезисов из изменений направлены на развитие понятия о том, что Россия – это социальное государство, сейчас это устанавливается в конкретных статьях", – прокомментировал депутат Госдумы Даниил Бессарабов.
В числе важных изменений – прописанные обязательства правительства по укреплению и защите семьи, функционирование системы соцзащиты инвалидов и другое. Председатель комитета АКЗС по правовой политике, замруководителя фракции ЕР в АКЗС Андрей Осипов отметил усиление роли российского парламента. Депутаты получат больше функций по контролю, а также право назначать глав некоторых важных ведомств.
Но самое главное – руководство государства закладывает в Конституцию стратегически важную идею: работа во благо населения.
"Президент четко говорит, что связывает эффективность государственного управления с уровнем жизни людей. Провозглашается главной идея служения народу. Именно для этого в том числе прописываются и серьезные требования к лицам, замещающим государственные должности, и другие положения", – пояснил директор Юридического института АлтГУ, доктор юридических наук Антон Васильев.
После обсуждения поправок на уровне власти, алтайские единороссы проведут встречи с жителями.
"Мы будем разъяснять поправки гражданам вместе с депутатами фракций партии в городских, районных и сельских советах. Важно, чтобы люди понимали стратегическую задачу, для чего меняется наша Конституция, как это связано с нынешними реалиями, – сказал председатель регионального Совета руководителей фракций, депутат АКЗС Сергей Приб.
Комментарии
Единая Россия" их поддерживает и готова разъяснить суть изменений своим избирателям
Да всем все предельно понятно.
Мерзко и отвратительно!
Россия – это социальное государство.
понять и просить уже ни как не получится - ГААГА!!!
На малине кипеж
Заёрзали.
Это делать все надо было года с 12го. А не на Крыме и хотитекакнаукраине выезжать
Время истекло, с вещами на выход!
чтоб они там все схохли
Заегозили под клиентом
Держите меня семеро....
"За 26 лет действия текущей редакции Конституции изменилось общество, изменилась страна.
А изменения в 2008 и 2014 забыли (4 раза).
А многие и не читали
Сомнение вызывает п3 ст 81. А остальное то чем не угодило? Только цитаты из Закона.
Действия направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.
Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.
Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины;
Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.»
гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума
Индексация пенсий не реже одного раза в год
Высшим должностным лицам всех уровней и депутатам могут быть быть граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках.
Органы местного самоуправления могут наделяться федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации отдельными государственными полномочиями при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.»;
Мне вот не интересны их объяснения, в принципе. Я не являюсь избирателем ЕР!!!!
Стыдно:
- быть единоросом
- врать людям
- держаться за свои пр кормленные места видя, что народ нищает с каждым годом и поддерживать это.
Твари.