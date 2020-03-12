Алтайское село пятый день отрезано от мира из-за снегопада

Пятый день занесена дорога в Локтевском районе между селом Александровка и Горняком, сообщили местные жители в группе "Инцидент Барнаул".
Как рассказал участник сообщества Николай, из-за завала в деревню не могут привезти медикаменты и продукты, а людям приходится пешком идти до города.
Из-за нарушения транспортного сообщения также отменили рейсы школьного автобуса – дети, которые учатся в соседнем городе, пропускают занятия. Очистить трассу пытаются местные жители с помощью сельхозтехники, но пока безрезультатно.
Ранее amic.ru сообщал, что шесть трасс остаются закрытыми из-за снежных завалов.
Комментарии
Что-то любители картохи, сала и самогона отмалчиваются.
Любо ведь, правда?
Умишком бог обидел похоже.