"Паразиты" по-русски. Убийца из Ачинска семь лет скрывался от полицейских в тайнике

Мужчина, который убил двух человек, в течение семи лет скрывался от правоохранительных органов в тайнике на балконе, пишет sibnet.ru.

Житель Ачинска обвинялся в том, что в 2010 году он убил двух человек путем взрыва, а также незаконно хранил оружие. В 2013 году он не пришел на заседание суда, скрылся и был объявлен в розыск.

На протяжении семи лет родственники мужчины настаивали на том, что не знают, где он находится. Кроме того, представитель защиты обратился в следственные органы с заявлением о том, что в 2010-2013 годах полицейские превысили должностные полномочия, добиваясь признательных показаний от обвиняемого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого в доме родственников мужчины был проведен обыск. Полицейские заметили, что между задней стенкой шкафа и стеной слишком большой зазор.

"Как оказалось, в шкафу имелась выдвижная стенка, через которую подсудимый проникал в пространство между задней стенкой шкафа и стеной балкона", – рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сейчас обвиняемый помещен под стражу.