Рыбу с человеческими зубами и губами поймал моряк из Мурманска

Роман Федорцов из Мурманска известен тем, что выкладывает в соцсетях фотографии странных морских существ. Роман работает на судне и много путешествует по миру. За его блогом следят сотни тысяч людей.

Не так давно он выложил снимок пойманной рыбы, у которой обнаружились зубы и губы очень похожие на человеческие.

