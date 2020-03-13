Рыбу с человеческими зубами и губами поймал моряк из Мурманска

Роман Федорцов из Мурманска известен тем, что выкладывает в соцсетях фотографии странных морских существ. Роман работает на судне и много путешествует по миру. За его блогом следят сотни тысяч людей.
Не так давно он выложил снимок пойманной рыбы, у которой обнаружились зубы и губы очень похожие на человеческие.
Want to know what kind of FISH— Роман Федорцов (@rfedortsov) March 9, 2020
RT please or Name
Thanks pic.twitter.com/SaIAoeikp1
Многие подписчики сравнили улов с русалкой из небезызвестного советского мультфильма "В синем море, в белой пене..".
Комментарии
На генерал-майора Волк похожа.