Эксперт рассказал, что подорожает в аптеках из-за обвала рубля

Падение рубля по отношению к доллару и евро не слишком сильно ударит по ценам на медикаменты, а вот медицинская техника наверняка подорожает, уверен председатель координационного совета ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"Что точно вырастет, это медицинская техника – тонометры, термометры, ингаляторы и так далее, – цитирует Нифантьева РИА "Новости". – Они все импортируются и расчет цен на них, как правило, привязан к доллару и евро".

Стоимость лекарств останется стабильной, уверен специалист. По его словам, на это есть несколько причин.

Во-первых, 40% от общего объема медикаментов находятся в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Цены на них регулируются государством.

Во-вторых, у большинства зарубежных препаратов есть отечественные аналоги, на стоимости производства которых курс рубля практически никак не сказывается.

Нифантьев уточнил, что разговаривал с несколькими производителями в области фармацевтики. Из беседы стало понятно, что они всеми силами будут сдерживать рост цен, утверждает председатель координационного совета ассоциации аптечных сетей.