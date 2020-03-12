Депутаты Алтайского краевого Заксобрания проголосовали по поправкам в основной закон страны. Согласны с изменениями в Конституцию 56 из 62 народных избранников, собравшихся на внеочередную сессию в четверг, 12 марта. Шестеро воздержались от голосования.
За поправки выступили депутаты фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР. В КПРФ мнения, судя по всему, разделились. Во фракции состоят восемь народных избранников, а воздержались шестеро (кто именно, пока неизвестно). Получается, что кто-то из коммунистов выступил "за".
Кстати, на сессии присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Сегодняшняя повестка включала только один вопрос – поправки в Конституцию, закон о которых 11 марта приняли депутаты Госдумы. Отметим, коммунисты стали единственной фракцией, которая не поддержала поправки и на уровне ГД – там они тоже воздержались от голосования.
Теперь изменения "спущены" на уровень регионов. 12 и 13 марта пройдут заседания парламентов во всех регионах России. По закону требуется одобрение не менее двух третей законодательных органов субъектов РФ. Затем поправки одобряет Совет Федерации и подписывает президент. Но в силу они вступят только после общероссийского голосования 22 апреля. Конечно, если народ их поддержит.
Комментарии
Под бурные аплодисменты и крики ОДОБРЯМ?
Затем поправки одобряет Совет Федерации
так вроде уже не далее как 11 марта 2020 года...
позор !!!!
Остается надеяться только на народ, раз избранники народные их не слышат
"Конечно, если народ их поддержит." а кто то сомневается ,что народ и партия - едины?
с 22 апреля к народу родной страны похоже не стану относиться, хорошо это или плохо судить не мне
ЛДПР предатели, тфу на вас. Вместе с новым краном
Ф у .... мошники.
Налили воды с размытыми поправками ни к чему не обязывающими к конституции, и бросили несколько конкретных своих зерен для сохранения власти олигархов. А теперь пейте этот компот все равно зерна не заметите и проглотите.
Надо бы уже список начинать вести , тех лиц, которые голосуют за антинародные решения. Придёт время, пусть отвечают.
позорники дешёвые
Поправки - туфта, не стоят ничего, я - против буду голосовать.