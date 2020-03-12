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Алтайские депутаты проголосовали по поправкам в Конституцию. Кроме коммунистов

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Для этого они даже собрались на внеочередную короткую сессию
Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания проголосовали по поправкам в основной закон страны. Согласны с изменениями в Конституцию 56 из 62 народных избранников, собравшихся на внеочередную сессию в четверг, 12 марта. Шестеро воздержались от голосования.

За поправки выступили депутаты фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР.  В КПРФ мнения, судя по всему, разделились. Во фракции состоят восемь народных избранников, а воздержались шестеро (кто именно, пока неизвестно). Получается, что кто-то из коммунистов выступил "за".

Кстати, на сессии присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Сегодняшняя повестка включала только один вопрос – поправки в Конституцию, закон о которых 11 марта приняли депутаты Госдумы. Отметим, коммунисты стали единственной фракцией, которая не поддержала поправки и на уровне ГД – там они тоже воздержались от голосования.

Теперь изменения "спущены" на уровень регионов. 12 и 13 марта пройдут заседания парламентов во всех регионах России. По закону требуется одобрение не менее двух третей законодательных органов субъектов РФ. Затем поправки одобряет Совет Федерации и подписывает президент. Но в силу они вступят только после общероссийского голосования 22 апреля. Конечно, если народ их поддержит.

 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.03.2020 16:29
- гость -

Под бурные аплодисменты и крики ОДОБРЯМ?

12.03.2020 16:37
- гость -

Затем поправки одобряет Совет Федерации

так вроде уже не далее как 11 марта 2020 года...

12.03.2020 16:46
кот Василий

позор !!!!

12.03.2020 16:51
- гость -

Остается надеяться только на народ, раз избранники народные их не слышат

12.03.2020 17:04
точный

"Конечно, если народ их поддержит." а кто то сомневается ,что народ и партия - едины?

12.03.2020 17:11
Бывший владелец ТАЗа

с 22 апреля к народу родной страны похоже не стану относиться, хорошо это или плохо судить не мне

12.03.2020 17:11
Гражданин

ЛДПР предатели, тфу на вас. Вместе с новым краном

12.03.2020 17:22
- гость -

Ф у .... мошники.

12.03.2020 17:27
Избиратель

Налили воды с размытыми поправками ни к чему не обязывающими к конституции, и бросили несколько конкретных своих зерен для сохранения власти олигархов. А теперь пейте этот компот все равно зерна не заметите и проглотите.

12.03.2020 17:32
- гость -

Надо бы уже список начинать вести , тех лиц, которые голосуют за антинародные решения. Придёт время, пусть отвечают.

12.03.2020 17:47
- гость -

позорники дешёвые

12.03.2020 17:59
- гость -

Поправки - туфта, не стоят ничего, я - против буду голосовать.

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