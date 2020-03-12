Депутаты Алтайского краевого Заксобрания проголосовали по поправкам в основной закон страны. Согласны с изменениями в Конституцию 56 из 62 народных избранников, собравшихся на внеочередную сессию в четверг, 12 марта. Шестеро воздержались от голосования.

За поправки выступили депутаты фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР. В КПРФ мнения, судя по всему, разделились. Во фракции состоят восемь народных избранников, а воздержались шестеро (кто именно, пока неизвестно). Получается, что кто-то из коммунистов выступил "за".

Кстати, на сессии присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Сегодняшняя повестка включала только один вопрос – поправки в Конституцию, закон о которых 11 марта приняли депутаты Госдумы. Отметим, коммунисты стали единственной фракцией, которая не поддержала поправки и на уровне ГД – там они тоже воздержались от голосования.

Теперь изменения "спущены" на уровень регионов. 12 и 13 марта пройдут заседания парламентов во всех регионах России. По закону требуется одобрение не менее двух третей законодательных органов субъектов РФ. Затем поправки одобряет Совет Федерации и подписывает президент. Но в силу они вступят только после общероссийского голосования 22 апреля. Конечно, если народ их поддержит.