В Барнауле прогудели сирены, но это не повод для беспокойства

Жители Барнаула в социальных сетях обсуждают загудевшие в городе сирены. Ничего страшного не произошло – это просто проверка систем оповещения, организованная ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ведомство заблаговременно предупредило о готовящемся мероприятии, но все равно некоторые местные жители забеспокоились.

"Как-то тревожно", – написал в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте" один из местных жителей.

Кто-то стал связывать проверку с событиями, которые могут случиться в дальнейшем.

"К войне нас готовят потихоньку", – предположил другой барнаулец.

Некоторые даже начали интересоваться, куда нужно прятаться в случае бомбардировки.

"Нам так и не сказали, где находится бомбоубежище", – посетовал следующий комментатор.

Напомним, сигнал оповещения гражданской обороны "Внимание всем" информирует о необходимости включить телеканал "Россия 1" или радиостанцию "Радио России" и прослушать важное информационное сообщение.