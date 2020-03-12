Материнский капитал можно потратить на строительство дачного дома

Семьи с детьми смогут направить материнский капитал на строительство дома на садовом участке, пишет "Парламентская газета".

Новые возможности распоряжения маткапиталом вступают в силу с 12 марта и являются частью пакета поправок в закон о поддержке семей с детьми, инициированных Владимиром Путиным.

Основные положения вступили в силу с 1 марта. Теперь маткапитал выдается за первенцев и составляет 466 617 рублей, а при появлении на свет второго и третьего ребенка сумма увеличится до 616 617 рублей.

С 15 апреля в силу вступит еще одна норма, предусматривающая проактивную выдачу сертификатов. Пенсионный фонд будет оформлять маткапитал автоматически а основании данных из реестра загса, СНИЛСа и других сведений.