Врачи рассказали, как бессонница связана с ожирением

Нарушения сна приводят к желанию переедать ночью. Об этом рассказала врач-сомнолог Елена Царева в интервью радио Sputnik.

По ее словам, люди, не спящие по ночам, более склонны к перееданию в вечернее время. Среди них чаще встречается ожирение и гипертоническая болезнь. Те, кто едят прямо перед сном, чтобы проще уснуть, и вовсе могут быть под угрозой диабета – сонливость после еды связана с инсулинрезистентностью.

Также Елена Царева рассказала про синдром "ночной еды", когда четверть рациона потребляется человеком перед сном. Обычно это связанно с образом жизни, однако в некоторых случаях виноват стресс.

Ранее amic.ru сообщил, что ВЦИОМ провел опрос россиян и выяснил, что у половины граждан страны проблемы со сном нет.