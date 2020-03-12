Вода в кранах барнаульцев может поменять цвет и запах

Вода, которую получают барнаульцы, может изменить цвет и приобрести запах, но при этом она является безопасной, сообщили amic.ru в пресс-службе водоканала. В компании отмечают, что в данный момент повышается уровень мутности воды в реке из-за активного таяния снега.

"Жителям не стоит волноваться по этому поводу, – подчеркнул главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин. – Мы круглосуточно контролируем процесс очистки и обеззараживания жизненно важного ресурса, регулярно проводим заборы воды и в зависимости от показателей регулируем количество реагентов. Даже если цвет воды у вас дома немного изменился, он соответствует нормам СанПиН".

Также в компании уточняют, что такое происходит каждый год. Привычные для барнаульцев вкусовые и визуальные показатели воды восстановятся после вскрытия Оби. Это объясняется тем, что после этого температура воды повысится, а взаимодействие с реагентами станет более эффективным.

Отметим, что обеззараживание воды теперь осуществляется с применением современной технологии мембранного электролиза. Предприятие отказалось от использования жидкого хлора, ликвидировав риски выброса опасного реагента и повысив экологическую безопасность.