Сеть центральных районных больниц сохранят в Алтайском крае

В Алтайском крае сохранят и укрепят сеть центральных районных больниц, сообщает официальный региональный сайт. Минздрав одобрил программу модернизации первичного звена здравоохранения.

На аппаратном совещании министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что в ведомстве прошла очная защита региональных программ по модернизации первичного звена здравоохранения, в которой приняла участие делегация из Алтайского края.

Программа состоит из нескольких блоков: территориальное планирование объемов оказания медицинской помощи, кадровая составляющая, укрепление материально-технической базы поликлиник и поликлинических отделений и информатизация. Министр отметил, что при составлении программы учтены все особенности региона. Во-первых, тот факт, что значительная часть населения проживает в селах, а во-вторых, что расстояние между населенными пунктами очень большое. В таких условиях ликвидация районных больниц оставит жителей края без медицинской помощи.

Эти доводы нашли отклик в Минздраве, поэтому в Алтайском крае не будет сокращения ЦРБ в районах, в которых численность населения менее 20 тысяч человек. Кроме того, существующая сеть будет значительно укреплена.

"Сейчас Минздрав России находится в расчетном периоде по распределению общего финансирования на проект между субъектами. Исходя из выделенных нашему региону средств, мы уже будем совершенствовать программу и определять приоритеты в части строительства, ремонта, приобретения медицинского оборудования", – добавил Попов.