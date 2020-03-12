В российский прокат выходит фильм режиссера из Алтайского края

12 марта в прокат выходит фильм "Услышь меня", который был снят режиссером и президентом фонда "Кино Сибири" Василием Кузовлевым.

Фильм расскажет историю 12-летнего мальчика Васи, который вместе с родителями и сестрой переезжает из крупного города в глухую деревню в тайге. Многочисленные жители деревни живут без света, связи и прочих благ цивилизации, однако все равно остаются счастливыми. Повествование фильма идет и в 1917 году, и в наши дни. Василий Кузовлев – уроженец Бийска, а сейчас живет и работает в Красноярске. Сценарий для фильма он писал на основе рассказа своего деда.

Сейчас Василий Кузовлев работает над второй своей лентой – об онкологии. Для съемок в Красноярск приехала народная артистка Лариса Лужина и актер Александр Мохов.