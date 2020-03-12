Дорожники на пятый день пробили путь до алтайского села

Дорогу от Горняка до села Александровка в Локтевском районе удалось расчистить, сообщили amic.ru в пресс-службе Минтранса Алтайского края. По информации ведомства, проезд в населенный пункт открыт с 12:00.

Ранее жители Александровки пожаловались, что у них пятый день нет транспортного сообщения с городом, из-за чего детей не возят в школу, а сельчанам не поступают продукты и медикаменты.

Чтобы закупить все необходимое, местным жителям приходилось идти пешком. Напомним, метель была такой силы, что автомобили прямо на трассе заметало по самую крышу.