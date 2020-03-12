Томенко рассказал министру Матыцину о миллионе жителей Алтая, занимающихся спортом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился 11 марта в Москве с министром спорта РФ Олегом Матыциным, где обсудил развитие физической культуры в регионе, а также подготовку к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Виктор Томенко рассказал министру, что на Алтае живут 2 миллиона 300 тысяч человек, из них более 980 тысяч регулярно занимаются спортом – это 45% населения. При этом в октябре прошлого года показатель составлял 42,7%. Задача властей – достичь 55% к 2024 году.

Что касается денег, то в этом году Алтайский край получит из федерального бюджета 103 миллиона рублей. 40 млн пойдут на закупку комплекта оборудования для футбольного поля с искусственным покрытием в Бийске, 39,1 миллиона – на спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок в 13 муниципальных районах.

В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", в прошлом году краю было перечислено 214,3 миллиона рублей. Из них 25 миллионов – на приобретение оборудования для хоккея для организации спортивной подготовки, 40 миллионов – на создание и модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками и закупку комплекта оборудования для футбольного поля, 74,4 миллиона – на спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок.

Как отметил Виктор Томенко, в рамках федерального проекта в каждом из сельских муниципальных районов создаются малые спортивные площадки, в том числе для выполнения нормативов комплекса ГТО. В 2019 году было приобретено 25 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания таких площадок, в 2020 запланировано приобрести 13 комплектов.

При поддержке федерального центра в 2019 году в Барнауле было уложено искусственное футбольное поле. Такое же запланировано ввести в строй в этом году в Бийске. В планах на этот год – открытие ледового дворца в Рубцовске, спортивного комплекса в Белокурихе.

Также Виктор Томенко рассказал министру, что Барнаул будет готов к этапу Кубка мира по гребле, который намечен на июнь 2021 года. На подготовку к престижным стартам из краевого бюджета уйдет более 500 миллионов рублей.