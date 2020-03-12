Была в наушниках. Поезд сбил девушку в Барнауле

Девушка не увидела и не услышала поезда, когда переходила в неположенном месте рельсы, в результате чего получила многочисленные травмы, сообщили amic.ru в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте.

Поезд сбил 19-летнюю девушку в среду, 11 марта. В тяжелом состоянии ее доставили в одну из барнаульских больниц. У пострадавшей множественные переломы.

"Как установили транспортные полицейские, девушка совершала переход путей по станции Барнаул в необорудованном для перехода месте, при этом она находилась в наушниках и капюшоне", – уточнили в ведомстве.

По факту травмирования жительницы Алтайского края следователями Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводят проверку. По ее итогам примут процессуальное решение.

Правоохранители напоминают населению о недопустимости нарушения правил безопасности рядом с железной дорогой. В частности, прежде всего необходимо убедиться в безопасности движения, снять наушники и капюшон.