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Проверки запретить. В Барнауле придумали, как решить проблему красных линий

, ИА "Амител"
Власти города услышали жителей и приняли кардинальное решение
Частный сектор в Барнауле / Фото: amic.ru

Частный сектор в Барнауле / Фото: amic.ru

Земельный контроль Барнаула временно прекратит проверять частный сектор и выявлять новые участки, выходящие за красные линии. Такое решение прозвучало 11 марта на круглом столе в мэрии, сообщает пресс-служба. 

"Главой города Вячеславом Франком поручено рассматривать каждый случай выявленных нарушений границ красных линий в индивидуальном порядке. Дать людям возможность найти пути решения этой проблемы. На это время рекомендовано приостановить проверки, не принимать меры административного воздействия", – говорит заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин.

Проблемы домовладений, у которых уже нашли нарушения, решено рассматривать в индивидуальном порядке, учитывая ширину территории общего пользования и структуру улично-дорожной сети, отметили чиновники.

Представитель губернатора Алтайского края в АКЗС Стелла Штань предложила выдавать разрешения на некоторые объекты, выходящие за красные линии.

Определять такие строения необходимо по специальным критериям, которые нужно разработать и включить в правила благоустройства города Барнаула. Это предложение поддержали участники заседания.

Также в мэрии предложили разрешить барнаульцам размещать на "самозахваченных" участках декоративные заборы, цветники, палисадники. Для этого горожане должны обратиться в районные управления по строительству и архитектуре.

"Они будут формировать документы для рассмотрения вопросов на специальной городской комиссии, в которую входят представители краевых и городских служб и ведомств", – отмечает председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству Дмитрий Русанов.

Почему возникла проблема?

Проблема участков, которые выходят за красные линии, приобрела массовый характер в Барнауле в 2019 году. Земельный контроль, реагируя на жалобы горожан, проверял не один дом, а всю улицу. И в нарушители записывали целые поселки.

Барнаульцы обращались в администрацию и были готовы выкупать или арендовать "самозахваченную" землю, чтобы не сносить постройки. Но чиновники утверждали, что закон этого не позволяет, ведь территории общего пользования занимать нельзя.

В результате проблема затронула сотни домовладений, и отчаявшиеся барнаульцы начали обращаться во все инстанции. В конце февраля 2020 года представители Общероссийского народного фронта, Росреестра, юристы впервые собрались на круглом столе и обсуждали возможные решения проблемы. Именно тогда участники предлагали временно прекратить проверки в частном секторе, и их просьбы в мэрии услышали.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.03.2020 14:27
- гость -

милостивый Франк, трижды ура

12.03.2020 14:38
- гость -

Видать до дома Франка проверка добралась)))

12.03.2020 14:56
- гость -

временно прекратит проверять частный сектор и выявлять новые участки, выходящие за красные линии

уря, анархия мать порядка)))
до первого пожара(((

12.03.2020 15:07
гость

"Спрятали голову в песок"....временно....

12.03.2020 15:10
- гость -

Проблему не решили и решать не собираются - переждут и снова начнут кошмарить население...

12.03.2020 15:13
Людмила Михайловна

Красные линии начали контролировать , А само рытые погреба вдоль основных магистралей и опять же красных линий ни кого не интересуют? Проще создать конфликт с частником , чем с владельцами частных ям. Безобразия на последних на порядки больше.

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