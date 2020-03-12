Ученые назвали самый эффективный способ бросить пить

Ученые Стэнфордского университета назвали программу "12 шагов" самым эффективным способом борьбы с алкоголизмом. Результаты статистического исследования были опубликованы в Кокрейновской базе систематических обзоров.

Специалисты изучили историю алкоголизма примерно десяти тысяч человек и выяснили, что почти во всех случаях "12 шагов" оказались эффективнее других способов алкоголизма. По их словам, программа помогала людям в любом возрасте, из пяти разных стран и вне зависимости от причины злоупотребления. Ученые объяснили успех программы наличием социального взаимодействия между участниками – эмоциональная поддержка помогает бросить пить.

Сама программа "12 шагов" была разработана более 80 лет назад. Каждый шаг представляет принцип, с которым зависимый человек должен постепенно согласиться и начать применять его на практике.

Ранее amic.ru сообщил, что российские суды могут получить право отправлять алкоголиков на принудительное лечение.