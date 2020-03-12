Little Big рассказали о песне, которую исполнят на Евровидении

Лидер группы Little Big Илья Прусикин в эфире радиостанции NRJ рассказал о песне, с которой творческий коллектив выступит на Евровидении.

"Это рок-диско, металл-диско, – заинтриговал слушателей Ильич. – Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное".

По его словам, это нестандартный формат как для группы, так и для музыкального конкурса. Причем придумали его еще до того, как стали задумываться об участии в Евровидении.

Артист утверждает, что трек возник спонтанно, когда участники Little Big отправились на совместный отдых в январе.

Группа была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Основатель и идейный вдохновитель коллектива – Илья Прусикин. Еще до своей музыкальной карьеры он был известен в интернете как Ильич – видеоблогер и автор нескольких YouTube-шоу.

Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, в Нидерландах. В прошлом году победу в конкурсе одержал голландский исполнитель Дункан Лоуренс с песней Arcade. Российский певец Сергей Лазарев занял тогда третье место.