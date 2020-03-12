Доллар достиг отметки в 74 рубля и обновил четырехлетний минимум

В четверг, 12 марта, курс доллара поднялся выше 74 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
11 марта торги были закрыты со стоимостью 72,95 рубля за один доллар. Сразу после открытия максимальный курс доллара достиг 74,1 рубля. Общий объем торгов спустя 20 минут работы биржи превысил 10 млрд рублей.
Как ранее сообщил amic.ru, стоимость рубля упала после разрыва сделки ОПЕК+ и заявлений ОАЭ об увеличении объема добычи нефти. Это обрушило цену нефти марки Brent ниже 34 долларов за баррель. После этого стоимость нефти начала восстанавливаться, однако до прежнего курса еще далеко. При этом ЦБ уже начал принимать меры по стабилизации ситуации.
Комментарии
5 лет был в районе 60. Я штуку баксов в 2015 брал, долго ждал, когда сбросить, а он на месте стоял. А теперь уже и сбрасывать не хочется, походу еще не предел
На сей момент URALS стоит 29 дол 11 центов, в бюджет на 2020 г. заложена цена 42,4 дол. Путинский стабилиздец.
Вот примем поправки в Конституцию и заживем.
Доллар похоже вырос на столько, сколько надо, чтобы рубли за нефть в бюджет поступали, как если бы она была по 42
Там-там-татам володя молодец!
обнуленный, решил обнулить сбережения россиян их доходы. просто гений!
путин&сечин&набиулина РУЛЯТ.
Вот так, друзья мои, ваш кусок масла уплывает на их кусок хлеба.
спасибо деду за победу
Среднегодовой курс в 2000 году: 28.12 рублей за 1 Доллар США., в 2020 г 12 марта 74 р . Экономический прорыв мозга кремлёвского сидельца . Виноваты Ходорковский , хохлы, америкосы ну и теперь саудиты.
.утин уже не знает как унизить и обобрать россиян, но доблестный народ все стерпит и в едином порыве 22 апреля даст ему мандат на дальнейшее уничтожение страны!
эх, жаль до этих светлых дней не дожил Бося (BOSS2014), славный был тролль, выпитое шампанское за Трампа сгубило его.