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Доллар достиг отметки в 74 рубля и обновил четырехлетний минимум

, ИА "Амител"
Так начались торги на Московской бирже
Фото: ukranews.ru

Фото: ukranews.ru

В четверг, 12 марта, курс доллара поднялся выше 74 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

11 марта торги были закрыты со стоимостью 72,95 рубля за один доллар. Сразу после открытия максимальный курс доллара достиг 74,1 рубля. Общий объем торгов спустя 20 минут работы биржи превысил 10 млрд рублей.

Как ранее сообщил amic.ru, стоимость рубля упала после разрыва сделки ОПЕК+ и заявлений ОАЭ об увеличении объема добычи нефти. Это обрушило цену нефти марки Brent ниже 34 долларов за баррель. После этого стоимость нефти начала восстанавливаться, однако до прежнего курса еще далеко. При этом ЦБ уже начал принимать меры по стабилизации ситуации.

  
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.03.2020 15:08
гость

5 лет был в районе 60. Я штуку баксов в 2015 брал, долго ждал, когда сбросить, а он на месте стоял. А теперь уже и сбрасывать не хочется, походу еще не предел

12.03.2020 15:10
- гость -

На сей момент URALS стоит 29 дол 11 центов, в бюджет на 2020 г. заложена цена 42,4 дол. Путинский стабилиздец.

12.03.2020 15:14
- гость -

Вот примем поправки в Конституцию и заживем.

12.03.2020 15:17
гость

Доллар похоже вырос на столько, сколько надо, чтобы рубли за нефть в бюджет поступали, как если бы она была по 42

12.03.2020 15:19
Коник

Там-там-татам володя молодец!

12.03.2020 15:24
-гость-

обнуленный, решил обнулить сбережения россиян их доходы. просто гений!

12.03.2020 15:25
- гость -

путин&сечин&набиулина РУЛЯТ.

12.03.2020 15:31
- гость -

Вот так, друзья мои, ваш кусок масла уплывает на их кусок хлеба.

12.03.2020 15:38
гость

спасибо деду за победу

12.03.2020 15:39
- гость -

Среднегодовой курс в 2000 году: 28.12 рублей за 1 Доллар США., в 2020 г 12 марта 74 р . Экономический прорыв мозга кремлёвского сидельца . Виноваты Ходорковский , хохлы, америкосы ну и теперь саудиты.

12.03.2020 15:43
- гость -

.утин уже не знает как унизить и обобрать россиян, но доблестный народ все стерпит и в едином порыве 22 апреля даст ему мандат на дальнейшее уничтожение страны!

12.03.2020 15:48
гость

эх, жаль до этих светлых дней не дожил Бося (BOSS2014), славный был тролль, выпитое шампанское за Трампа сгубило его.

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