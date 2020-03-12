Доллар достиг отметки в 74 рубля и обновил четырехлетний минимум

В четверг, 12 марта, курс доллара поднялся выше 74 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

11 марта торги были закрыты со стоимостью 72,95 рубля за один доллар. Сразу после открытия максимальный курс доллара достиг 74,1 рубля. Общий объем торгов спустя 20 минут работы биржи превысил 10 млрд рублей.

Как ранее сообщил amic.ru, стоимость рубля упала после разрыва сделки ОПЕК+ и заявлений ОАЭ об увеличении объема добычи нефти. Это обрушило цену нефти марки Brent ниже 34 долларов за баррель. После этого стоимость нефти начала восстанавливаться, однако до прежнего курса еще далеко. При этом ЦБ уже начал принимать меры по стабилизации ситуации.