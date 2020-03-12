Педагог помогала мигрантам "узаконить" работу в Алтайском крае

Схему организации незаконной миграции выявили сотрудники УФСБ Алтайского края, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.
Ее создала экс-преподаватель Рубцовского аграрно-промышленного техникума со своим знакомым.
Женщина, пользуясь тем, что ее назначили тестером-экзаменатором иностранцев, стала за вознаграждение обеспечивать мигрантам положительный результат независимо от знаний ими русского языка, истории и основ законодательства РФ.
"Услуга" стоила 3,6 тысячи рублей, при этом 2 тысячи рублей направлялись в кассу учебного заведения, а остальные деньги распределялись между участниками незаконной схемы.
При такой помощи патенты для временного пребывания на территории страны получили не менее пяти иностранцев.
Суд признал педагога и ее сообщника виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору. Им назначено наказание в виде условного лишения свободы.
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