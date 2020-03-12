Педагог помогала мигрантам "узаконить" работу в Алтайском крае

Схему организации незаконной миграции выявили сотрудники УФСБ Алтайского края, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Ее создала экс-преподаватель Рубцовского аграрно-промышленного техникума со своим знакомым.

Женщина, пользуясь тем, что ее назначили тестером-экзаменатором иностранцев, стала за вознаграждение обеспечивать мигрантам положительный результат независимо от знаний ими русского языка, истории и основ законодательства РФ.

"Услуга" стоила 3,6 тысячи рублей, при этом 2 тысячи рублей направлялись в кассу учебного заведения, а остальные деньги распределялись между участниками незаконной схемы.

При такой помощи патенты для временного пребывания на территории страны получили не менее пяти иностранцев.

Суд признал педагога и ее сообщника виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору. Им назначено наказание в виде условного лишения свободы.