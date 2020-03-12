Депутат парламента Алтайского края, член фракции "Единая Россия" Валерий Гуминский написал заявление о сдаче мандата в АКЗС. Об этом он сообщил на заседании фракции "Единая Россия" в АКЗС в четверг, 12 марта, за час до сессии. Корреспонденту amic.ru свое решение он объяснил тем, что вынужден больше времени посвящать вопросам бизнеса.

"Я уже некоторое время живу и работаю в Хабаровском крае. Там занимаюсь бизнесом. И сейчас идет оформление акций, компания крупная, на Кипре. Учитывая американские санкции, все депутаты (имеющие отношение к подобным компаниям, – прим. авт.) находятся в санкционном списке. И теперь я не могу оформить эти акции. Статус депутата мешает", – сказал amic.ru Гуминский.

Он добавил, что на Алтае у него остается маральник, поэтому сюда приезжать он иногда будет. Но уже несколько лет живет в Хабаровском крае, а на сессии АКЗС прилетает специально. Сейчас Гуминский является генеральным директором ООО "Белый олень" и руководителем проекта ООО "НГК Ресурс" (добыча нефти в Хабаровском крае).

Депутаты рассмотрят его заявление и примут решение через две недели, на сессии 26 марта.

Гуминский избран в АКЗС по одномандатному округу № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы). А это значит, что в сентябре 2020 года на этих территориях будут выборы депутата, который вместо Гуминского будет представлять интересы жителей района до основных выборов в сентябре 2021 года.

Это уже третий депутат, который покидает АКЗС за последний месяц. На февральской сессии мандатов лишили Ирину Теплову и Андрея Волкова (обоих из-за вступления в силу обвинительных приговоров суда).

Валерий Гуминский является одним из самых богатых депутатов АКЗС после Дмитрия Аганова ("Единая Россия") и Александра Демина ("Единая Россия"). По итогам 2018 года он заработал 18,312 млн рублей. У депутата в собственности три земельных участка и гараж. Кроме того, согласно сведениям о доходах депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания за 2018 год, опубликованных на официальном сайте регионального парламента, народный избранник владеет автомобилями BMW 525X1, Land Rover Freelander, автоприцепами, мотовездеходом и двумя снегоходами.