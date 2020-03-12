Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС нелицеприятно выразился о бывшем главе нефтяной компании ЮКОС Михаиле Ходорковском.
"Ходорковский – жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах", – подчеркнул Путин.
Он напомнил, что службу безопасности его компании уличили в заказных убийствах и выразил сомнение в том, что это осуществлялось без ведома самого Ходорковского.
"Вы что, думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет", – поделился размышлениями Путин.
Ранее бывший представитель следственного комитета Владимир Маркин заявил, что в ходе залоговых аукционов в 1995 году Михаил Ходорковский обманул российское государство и фактически украл пакет акций ЮКОСа.
"Ходорковский, приобретая акции ЮКОСа по заниженной стоимости, обманом пообещал внести на развитие нефтяной компании свои инвестиции в размере 350 млн долларов, которые впоследствии фактически не осуществил", – рассказал Маркин.
Акции ЮКОСа переходили из собственности одной компании в активы другой, пока не оказались у Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd и Veteran Petroleum Ltd, зарегистрированным на Кипре и острове Мэн, продолжил официальный представитель СК.
При этом все компании также находятся под контролем Ходорковского, а оплата за акции отражалась только в документах для видимости. По факту она отсутствовала. Ни одна из компаний, ни сам Ходорковский не внесли никаких инвестиций, поскольку изначально акции были похищены, утверждает Маркин.
Комментарии
Наверное в общаг не хочет нести, вот и ругаются....
А сам путин кто? Его подчиненные тоже повышением пенсионного возраста уничтожают пожилое население, а постоянным повышением поборов и введением новых - бессовестно грабят народ!
"Вы что, думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет"
А если эти рассуждения применить к Немцову?
15:41
Или к Луговому, который депутат.
Молчал бы, Ходор доказал свою невиновность в независимом суде, плюс десятку отмотал, у самого делишек на пожизненное тянет
Давай, дядь Вов! Сдавай всех!
Больше сдашь - самому меньше дадут!
Ходор в отличии от вована у народа России ничего не украл
Дык, эта, а кто у Ходорковского ЮКОС украл - не жулики, друганы из забалькальской финансовой группы из пивнушки?!
дед совсем захворал
А Немцова, чьи абреки грохнули? И тож, без ведома? По собственной инициативе?
Отвратительное и вместе с тем притягательное зрелище - когда гниды душат друг друга.
Так там все жулики, кто по кривой схеме за копейки получил то что миллиарды стоило.
12.03.2020 15:50
Коник
Само собой, честно работал на заводе в три смены, так и стал миллиардером, ага.
Путин ты сам -ЖУЛИК
12.03.2020 15:50
Коник
Ходор в отличии от вована у народа России ничего не украл
ха-ха. Прибрал всю нефтянку за бесценок, не брезгуя убийствами, и налоги с нее не платил, пенсии платить нечем было. Стыдно врать
16:41
- гость -
Прибрал всю нефтянку за бесценок, не брезгуя убийствами, и налоги с нее не платил,
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А сколько она стоила в 1997 году при цене 10 баксов за бочку? И вины он кстати не признал.
12 ноября 2013 года Ходорковский, проведя в заключении более 10 лет и не признав своей вины, направил Президенту РФ прошение о помиловании в связи с семейными обстоятельствами[21].
В 1995 году, по завершении «ваучерной» приватизации, российская экономика, однако, оставалась в удручающем состоянии. В то время как дельцы, близкие к правительственным кругам, зарабатывали огромные состояния, задержки по заработной плате работникам бюджетных и акционированных предприятий достигали чудовищных размеров. Продолжавшаяся война в Чечне требовала постоянного финансирования. В этих условиях руководство страны не нашло лучшего выхода, кроме как обратиться за кредитами к наиболее крупным коммерческим банкам. В качестве обеспечения по кредитам банки потребовали предоставить им во внешнее управление контрольные пакеты акций предприятий, которые государство предполагало оставить в своей собственности и не планировало выставлять на продажу за ваучеры — предприятия нефтяной отрасли, морские пароходства, гиганты чёрной и цветной металлургии. Было выставлено условие — если в течение года государство не сможет расплатиться по кредитам, то эти предприятия будут проданы через так называемые «залоговые аукционы». Банкиры изначально определились со своими приоритетами, разделив между собой объекты собственности, выставлявшиеся на продажу, и скандалы, которые попытались поднять те, кто не смог пробиться в «круг избранных», быстро сошли на нет.
12.03.2020 16:53
- гость -
В 1995 году, по завершении «ваучерной» приватизации, российская экономика, однако, оставалась в удручающем состоянии.
Так уж и плачевном. Почитайте настоящих экспертов по экономике , например В.Катасонова. Он пишет что сейчас мы еще не вышли на уровень 91 года по всем показателям......
Газета «Известия» описывала процесс следующим образом: "Самым лакомым куском на аукционе был «ЮКОС» — вторая по величине нефтяная компания в России, а по запасам нефти — первая. Первый зампред председателя правления «МЕНАТЕПа» Константин Кагаловский заявил: «„ЮКОС“ будет нашим». Свои претензии на «ЮКОС» выдвинул и консорциум из Инкомбанка, Альфа-Банка и банка «Российский кредит». Последние предложили за акции «ЮКОСа» 350 млн долларов. Но регистрацией участников аукциона заведовал «МЕНАТЕП» — заявка конкурентов принята не была по формальным причинам. В итоге 45 процентов акций «ЮКОСа» достались представляющей «МЕНАТЕП» подставной фирме за 159 млн $ — всего на 9 млн $ больше стартовой цены.
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Оказался умнее многих и купил на 9 миллионов дороже выставленной государством цены. Россия лишилась ЮКОСа, но зато обрела Чеченскую Республику, разве это не победа?
...в действиях Путина и его заместителя Аникина просматривалась «особая заинтересованность в заключении договоров и выдачи лицензий определённым фирмам и лицам»; КВС принял на себя несвойственные ему функции оптовой организации, не имея в то же время ценовой политики;. Путин и Аникин проявили «полную некомпетентность, граничащую с недобросовестностью при составлении договоров, лицензий, иных документов, беспрецедентную халатность и безответственность при представлении документов депутатской группе, что подтверждается многочисленными расхождениями данных в разных документах»; основная задача, поставленная перед КВС мэрии Ленинграда (Санкт-Петербурга), — обеспечение существенных поставок в город продовольствия в первом квартале 1992 года выполнена не была. Комиссия рекомендовала отстранить Путина и Аникина от занимаемых должностей и направить материалы в прокуратуру. Ленсовет одобрил действия комиссии и её рекомендации, постановив:
2. Согласиться с основными выводами и рекомендациями, изложенными в прилагаемом отчёте депутатской группы.
3. Отметить неудовлетворительную работу Комитета по внешним связям (…).
4. Предложить мэру Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям председателя Комитета по внешним связям при мэре В. В. Путина и начальника Управления внешнеэкономических связей комитета А. Г. Аникина.
7. Передать материалы, подготовленные рабочей депутатской группой, в прокуратуру Санкт-Петербурга.
Юкос отжал нефтянку у народа, ФСБ отжало нефтянку у Юкоса. Может пора нефть вернуть народу (государству) ?
Почитайте настоящих экспертов по экономике , например В.Катасонова. Он пишет что сейчас мы еще не вышли на уровень 91 года по всем показателям......
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По каким показателям? Российские технологии добычи и оборудование с инфраструктурой были в 90х безвозвратно потеряны Ходором?
Валенти́н Ю́рьевич Катасо́нов (род. 5 апреля 1950, СССР) — российский учёный-экономист, доктор экономических наук. Публицист.
В 1976 году защитил кандидатскую диссертацию «Государственно-монополистическое регулирование охраны окружающей среды в США»[2].
В 2012 году доктор экономических наук, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института Африки РАН Ренат Беккин критически высказался о публицистической книге «О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном», отмечая увлечение автора конспирологией, умалчивание известных специалистам исторических фактов и подбор аргументов под заданную схему, опору на ненаучные источники, утопичные экономические «рецепты» решения поставленной в книге задачи, алогичность текста.[14]
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Уносите своего коммунистического доктора экономических наук и исследователя окружающей среды США образца 1976 года.
Может пора нефть вернуть народу (государству) ?
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Так вы вернули законно купленное, теперь возместите Ходору 50 000 000 000 долларов. Всё.
12.03.2020 17:02
- гость -
всегда судите о человеке и его научных трудах по чьим то отзывам?
смешно.
лично я его оценки экономики и мировой и российской очень ценю
12.03.2020 15:50
В чьих руках сейчас недра?
Кто украл у меня пять лет пенсии?
Отнюдь не все олигархи испытали на себе всю тяжесть российского правосудия. Так, например, в 2003 году Альфа-банку, конкуренту «Менатепа», было позволено продать часть своих нефтяных активов компании BP. В церемонии подписания принял участие президент Путин, демонстрируя, что российская власть по-разному относится к своим крупным бизнесменам: если ЮКОС Михаила Ходорковского оказался фактически разгромлен и разобран по кускам, то Альфа-банку Михаила Фридмана разрешили продать часть нефтяного бизнеса за рубеж, а Роману Абрамовичу государство в 2005 году заплатило 13 миллиардов долларов за его нефтяную компанию «Сибнефть».
В 1999 году на тонну добытой нефти ЮКОС заплатил налогов в 10 раз меньше «Сургутнефтегаза» и в 5 раз меньше «Лукойла»[* 1]. По утверждению Института финансовых исследований, в 2000 году ЮКОС занимал второе место по размерам налоговых выплат среди крупнейших российских нефтяных компаний, а в 2001 году ЮКОС стал лидером среди крупнейших российских нефтяных компаний по объёмам налоговых отчислений в бюджет в абсолютном исчислении и в пересчёте на добытую тонну нефти[71].
В начале 2003 года Ходорковский в противовес официальной позиции России заявил о выгодности вторжения войск антисаддамовской коалиции во главе с США в Ирак, которое было осуществлено 20 марта 2003 года. Свои идеи Ходорковский объяснял тем, что у российских нефтяных компаний появится возможность получить достойную долю в послевоенном разделе природных богатств Ирака[81][82].
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То же самое сейчас происходит в Сирии, не так ли?
17:13
всегда судите о человеке и его научных трудах по чьим то отзывам?
смешно.
лично я его оценки экономики и мировой и российской очень ценю
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Я сужу по названию ДОКТОРСКОЙ диссертации желторотого совка, который даже не бывал в стране о проблемах которой он её пишет.
Да и вообще, коммуняка доктор экономических наук - звучит смешно. Мне кажется, что РенТв с Прокопенко - ваш любимый канал, я угадал?
17:13
- гость -
лично я его оценки экономики и мировой и российской очень ценю
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Мне лень его смотреть. О чём он там барагозит, кроме прихода Антихриста?
я помню когда пЫня к власти пришёл начали гнобить всех кто в нефтянке был и отжимать у них бизнес для нужных людей, в том числе и до ходора через некоторое время добрались, когда уже всё остальное отжали.