Четверг, 12 Март, 18:00

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,47
€ 81,02
3°
Обь
0см -4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Путин назвал Ходорковского жуликом

, ИА "Амител"
Российский лидер заявил, что подчиненные экс-владельца ЮКОСа замешаны в заказных убийствах
Владимир Путин / Фото: sm-news.ru

Владимир Путин / Фото: sm-news.ru

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС нелицеприятно выразился о бывшем главе нефтяной компании ЮКОС Михаиле Ходорковском.

"Ходорковский – жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах", – подчеркнул Путин.

Он напомнил, что службу безопасности его компании уличили в заказных убийствах и выразил сомнение в том, что это осуществлялось без ведома самого Ходорковского.

"Вы что, думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет", – поделился размышлениями Путин.

Ранее бывший представитель следственного комитета Владимир Маркин заявил, что в ходе залоговых аукционов в 1995 году Михаил Ходорковский обманул российское государство и фактически украл пакет акций ЮКОСа.

"Ходорковский, приобретая акции ЮКОСа по заниженной стоимости, обманом пообещал внести на развитие нефтяной компании свои инвестиции в размере 350 млн долларов, которые впоследствии фактически не осуществил", – рассказал Маркин.

Акции ЮКОСа переходили из собственности одной компании в активы другой, пока не оказались у Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd и Veteran Petroleum Ltd, зарегистрированным на Кипре и острове Мэн, продолжил официальный представитель СК.

При этом все компании также находятся под контролем Ходорковского, а оплата за акции отражалась только в документах для видимости. По факту она отсутствовала. Ни одна из компаний, ни сам Ходорковский не внесли никаких инвестиций, поскольку изначально акции были похищены, утверждает Маркин.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.03.2020 15:33
Медведь-шатун

Наверное в общаг не хочет нести, вот и ругаются....

12.03.2020 15:34
- гость -

А сам путин кто? Его подчиненные тоже повышением пенсионного возраста уничтожают пожилое население, а постоянным повышением поборов и введением новых - бессовестно грабят народ!

12.03.2020 15:41
- гость -

"Вы что, думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет"

А если эти рассуждения применить к Немцову?

12.03.2020 15:43
- гость -

15:41
Или к Луговому, который депутат.

12.03.2020 15:44
- гость -

Молчал бы, Ходор доказал свою невиновность в независимом суде, плюс десятку отмотал, у самого делишек на пожизненное тянет

12.03.2020 15:48
- гость -

Давай, дядь Вов! Сдавай всех!
Больше сдашь - самому меньше дадут!

12.03.2020 15:50
Коник

Ходор в отличии от вована у народа России ничего не украл

12.03.2020 15:50
- гость -

Дык, эта, а кто у Ходорковского ЮКОС украл - не жулики, друганы из забалькальской финансовой группы из пивнушки?!

12.03.2020 15:57
-гость-

дед совсем захворал

12.03.2020 16:00
- гость -

А Немцова, чьи абреки грохнули? И тож, без ведома? По собственной инициативе?

12.03.2020 16:04
- гость -

Отвратительное и вместе с тем притягательное зрелище - когда гниды душат друг друга.

12.03.2020 16:06
- гость -

Так там все жулики, кто по кривой схеме за копейки получил то что миллиарды стоило.

12.03.2020 16:11
- гость -

12.03.2020 15:50
Коник
Само собой, честно работал на заводе в три смены, так и стал миллиардером, ага.

12.03.2020 16:28
Чеснок

Путин ты сам -ЖУЛИК

12.03.2020 16:41
- гость -

12.03.2020 15:50
Коник
Ходор в отличии от вована у народа России ничего не украл

ха-ха. Прибрал всю нефтянку за бесценок, не брезгуя убийствами, и налоги с нее не платил, пенсии платить нечем было. Стыдно врать

12.03.2020 16:49
- гость -

16:41
- гость -
Прибрал всю нефтянку за бесценок, не брезгуя убийствами, и налоги с нее не платил,
--
А сколько она стоила в 1997 году при цене 10 баксов за бочку? И вины он кстати не признал.

12 ноября 2013 года Ходорковский, проведя в заключении более 10 лет и не признав своей вины, направил Президенту РФ прошение о помиловании в связи с семейными обстоятельствами[21].

12.03.2020 16:53
- гость -

В 1995 году, по завершении «ваучерной» приватизации, российская экономика, однако, оставалась в удручающем состоянии. В то время как дельцы, близкие к правительственным кругам, зарабатывали огромные состояния, задержки по заработной плате работникам бюджетных и акционированных предприятий достигали чудовищных размеров. Продолжавшаяся война в Чечне требовала постоянного финансирования. В этих условиях руководство страны не нашло лучшего выхода, кроме как обратиться за кредитами к наиболее крупным коммерческим банкам. В качестве обеспечения по кредитам банки потребовали предоставить им во внешнее управление контрольные пакеты акций предприятий, которые государство предполагало оставить в своей собственности и не планировало выставлять на продажу за ваучеры — предприятия нефтяной отрасли, морские пароходства, гиганты чёрной и цветной металлургии. Было выставлено условие — если в течение года государство не сможет расплатиться по кредитам, то эти предприятия будут проданы через так называемые «залоговые аукционы». Банкиры изначально определились со своими приоритетами, разделив между собой объекты собственности, выставлявшиеся на продажу, и скандалы, которые попытались поднять те, кто не смог пробиться в «круг избранных», быстро сошли на нет.

12.03.2020 16:56
- гость -

12.03.2020 16:53
- гость -
В 1995 году, по завершении «ваучерной» приватизации, российская экономика, однако, оставалась в удручающем состоянии.

Так уж и плачевном. Почитайте настоящих экспертов по экономике , например В.Катасонова. Он пишет что сейчас мы еще не вышли на уровень 91 года по всем показателям......

12.03.2020 16:56
- гость -

Газета «Известия» описывала процесс следующим образом: "Самым лакомым куском на аукционе был «ЮКОС» — вторая по величине нефтяная компания в России, а по запасам нефти — первая. Первый зампред председателя правления «МЕНАТЕПа» Константин Кагаловский заявил: «„ЮКОС“ будет нашим». Свои претензии на «ЮКОС» выдвинул и консорциум из Инкомбанка, Альфа-Банка и банка «Российский кредит». Последние предложили за акции «ЮКОСа» 350 млн долларов. Но регистрацией участников аукциона заведовал «МЕНАТЕП» — заявка конкурентов принята не была по формальным причинам. В итоге 45 процентов акций «ЮКОСа» достались представляющей «МЕНАТЕП» подставной фирме за 159 млн $ — всего на 9 млн $ больше стартовой цены.
---
Оказался умнее многих и купил на 9 миллионов дороже выставленной государством цены. Россия лишилась ЮКОСа, но зато обрела Чеченскую Республику, разве это не победа?

12.03.2020 16:59
- гость -

...в действиях Путина и его заместителя Аникина просматривалась «особая заинтересованность в заключении договоров и выдачи лицензий определённым фирмам и лицам»; КВС принял на себя несвойственные ему функции оптовой организации, не имея в то же время ценовой политики;. Путин и Аникин проявили «полную некомпетентность, граничащую с недобросовестностью при составлении договоров, лицензий, иных документов, беспрецедентную халатность и безответственность при представлении документов депутатской группе, что подтверждается многочисленными расхождениями данных в разных документах»; основная задача, поставленная перед КВС мэрии Ленинграда (Санкт-Петербурга), — обеспечение существенных поставок в город продовольствия в первом квартале 1992 года выполнена не была. Комиссия рекомендовала отстранить Путина и Аникина от занимаемых должностей и направить материалы в прокуратуру. Ленсовет одобрил действия комиссии и её рекомендации, постановив:

2. Согласиться с основными выводами и рекомендациями, изложенными в прилагаемом отчёте депутатской группы.

3. Отметить неудовлетворительную работу Комитета по внешним связям (…).

4. Предложить мэру Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям председателя Комитета по внешним связям при мэре В. В. Путина и начальника Управления внешнеэкономических связей комитета А. Г. Аникина.

7. Передать материалы, подготовленные рабочей депутатской группой, в прокуратуру Санкт-Петербурга.

12.03.2020 17:00
- гость -

Юкос отжал нефтянку у народа, ФСБ отжало нефтянку у Юкоса. Может пора нефть вернуть народу (государству) ?

12.03.2020 17:02
- гость -

Почитайте настоящих экспертов по экономике , например В.Катасонова. Он пишет что сейчас мы еще не вышли на уровень 91 года по всем показателям......
--
По каким показателям? Российские технологии добычи и оборудование с инфраструктурой были в 90х безвозвратно потеряны Ходором?

Валенти&#769;н Ю&#769;рьевич Катасо&#769;нов (род. 5 апреля 1950, СССР) — российский учёный-экономист, доктор экономических наук. Публицист.

В 1976 году защитил кандидатскую диссертацию «Государственно-монополистическое регулирование охраны окружающей среды в США»[2].

В 2012 году доктор экономических наук, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института Африки РАН Ренат Беккин критически высказался о публицистической книге «О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном», отмечая увлечение автора конспирологией, умалчивание известных специалистам исторических фактов и подбор аргументов под заданную схему, опору на ненаучные источники, утопичные экономические «рецепты» решения поставленной в книге задачи, алогичность текста.[14]
---
Уносите своего коммунистического доктора экономических наук и исследователя окружающей среды США образца 1976 года.

12.03.2020 17:04
- гость -

Может пора нефть вернуть народу (государству) ?
--
Так вы вернули законно купленное, теперь возместите Ходору 50 000 000 000 долларов. Всё.

12.03.2020 17:13
- гость -

12.03.2020 17:02
- гость -

всегда судите о человеке и его научных трудах по чьим то отзывам?
смешно.
лично я его оценки экономики и мировой и российской очень ценю

12.03.2020 17:13
Коник

12.03.2020 15:50

В чьих руках сейчас недра?
Кто украл у меня пять лет пенсии?

12.03.2020 17:15
- гость -

Отнюдь не все олигархи испытали на себе всю тяжесть российского правосудия. Так, например, в 2003 году Альфа-банку, конкуренту «Менатепа», было позволено продать часть своих нефтяных активов компании BP. В церемонии подписания принял участие президент Путин, демонстрируя, что российская власть по-разному относится к своим крупным бизнесменам: если ЮКОС Михаила Ходорковского оказался фактически разгромлен и разобран по кускам, то Альфа-банку Михаила Фридмана разрешили продать часть нефтяного бизнеса за рубеж, а Роману Абрамовичу государство в 2005 году заплатило 13 миллиардов долларов за его нефтяную компанию «Сибнефть».

В 1999 году на тонну добытой нефти ЮКОС заплатил налогов в 10 раз меньше «Сургутнефтегаза» и в 5 раз меньше «Лукойла»[* 1]. По утверждению Института финансовых исследований, в 2000 году ЮКОС занимал второе место по размерам налоговых выплат среди крупнейших российских нефтяных компаний, а в 2001 году ЮКОС стал лидером среди крупнейших российских нефтяных компаний по объёмам налоговых отчислений в бюджет в абсолютном исчислении и в пересчёте на добытую тонну нефти[71].

12.03.2020 17:17
- гость -

В начале 2003 года Ходорковский в противовес официальной позиции России заявил о выгодности вторжения войск антисаддамовской коалиции во главе с США в Ирак, которое было осуществлено 20 марта 2003 года. Свои идеи Ходорковский объяснял тем, что у российских нефтяных компаний появится возможность получить достойную долю в послевоенном разделе природных богатств Ирака[81][82].
---
То же самое сейчас происходит в Сирии, не так ли?

12.03.2020 17:22
- гость -

17:13
всегда судите о человеке и его научных трудах по чьим то отзывам?
смешно.
лично я его оценки экономики и мировой и российской очень ценю
--------
Я сужу по названию ДОКТОРСКОЙ диссертации желторотого совка, который даже не бывал в стране о проблемах которой он её пишет.
Да и вообще, коммуняка доктор экономических наук - звучит смешно. Мне кажется, что РенТв с Прокопенко - ваш любимый канал, я угадал?

12.03.2020 17:26
- гость -

17:13
- гость -
лично я его оценки экономики и мировой и российской очень ценю
--
Мне лень его смотреть. О чём он там барагозит, кроме прихода Антихриста?

12.03.2020 17:28
месный

я помню когда пЫня к власти пришёл начали гнобить всех кто в нефтянке был и отжимать у них бизнес для нужных людей, в том числе и до ходора через некоторое время добрались, когда уже всё остальное отжали.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
17:44
Томенко предложил выдать по 2000 рублей детям войны. Таких на Алтае 130 тысяч человек 3
17:36
Крестный ход против коронавируса в Липецке отменили из-за коронавируса 3
17:24
Падение рубля взвинтило экспорт зерна из Алтайского края 2
17:12
Новые культуры и способы работы обсудили алтайские аграрии 0
17:01
Вектор на экспорт: АлтГУ представит свой опыт по сопровождению региональных проектов 1
16:45
Мартиросян и Слепаков запускают новое шоу со звездами 2
16:34
Студентка нашла кости носорога и мамонта в алтайской пещере 1
16:26
Алтайские депутаты проголосовали по поправкам в Конституцию. Кроме коммунистов 12
16:11
Золотодобытчик Гуминский добровольно отказался от мандата депутата АКЗС 6
16:05
Средняя температура воздуха в России выросла на 2 градуса 0
15:48
Жительница Австралии спасла от смертоносной змеи трех собак 2
15:28
Путин назвал Ходорковского жуликом 30
15:16
Педагог помогала мигрантам "узаконить" работу в Алтайском крае 2
15:04
Доллар достиг отметки в 74 рубля и обновил четырехлетний минимум 22
14:44
Ученые назвали самый эффективный способ бросить пить 9
14:30
Little Big рассказали о песне, которую исполнят на Евровидении 1
14:18
Проверки запретить. В Барнауле придумали, как решить проблему красных линий 9
14:07
Была в наушниках. Поезд сбил девушку в Барнауле 3
13:55
Томенко рассказал министру Матыцину о миллионе жителей Алтая, занимающихся спортом 15
13:40
В российский прокат выходит фильм режиссера из Алтайского края 0
13:31
Дорожники на пятый день пробили путь до алтайского села 0
13:19
Сеть центральных районных больниц сохранят в Алтайском крае 1
13:07
Вода в кранах барнаульцев может поменять цвет и запах 3
12:55
Врачи рассказали, как бессонница связана с ожирением 0
12:40
Материнский капитал можно потратить на строительство дачного дома 2
12:16
В Барнауле прогудели сирены, но это не повод для беспокойства 6
12:01
Эксперт рассказал, что подорожает в аптеках из-за обвала рубля 3
11:53
"Паразиты" по-русски. Убийца из Ачинска семь лет скрывался от полицейских в тайнике 1
11:33
Алтайское село пятый день отрезано от мира из-за снегопада 2
11:17
Служение народу. Алтайские единороссы обсудили поправки в Конституцию 49
11:08
Дружная весна затопит всех. Как ученые прогнозируют, будет ли паводок разрушительным 1
11:00
Молодость и панк-рок: "Наше Радио" разыгрывает билеты на концерт группы "Порнофильмы" 9
10:50
Социологи выяснили, сколько россиян спят крепко 1
10:40
"Поднял страну с колен". Матвиенко объяснила обнуление сроков Путина 62
10:28
Без паники. 12 марта в Алтайском крае завоют сирены 5
10:16
Том Хэнкс с супругой заболели коронавирусом 0
10:01
Помощь рядом: в алтайском пансионате пожилые жители могут получить и уход, и лечение 0
09:47
Барнаул присоединился к всероссийскому марафону "ЗаБег" 3
09:32
Харви Вайнштейну стало плохо после оглашения приговора 25
09:17
Полиция перекроет площадь Свободы в Барнауле 4
09:01
На курорт с питомцем: в Белокурихе открылся комплекс для проживания с животными 0
08:50
С 15 апреля материнский капитал начнут оформлять автоматически 1
08:37
Когда Вербное воскресенье в 2020 году и что мы празднуем в этот день 0
08:21
Партия – ничто, человек – всё. Захватит ли Алтайский край новая политическая реформа 15
08:06
Пенсионный фонд отказывает в досрочном выходе на пенсию. Законно ли это? 7
07:47
В России может измениться порядок льготной очереди в детсады. Кого это коснется? 6
07:32
Как коронавирус завоевывает мир. Карта заражений COVID-19 20
07:18
Употребляющих наркотики подростков в России становится меньше 2
07:03
Никогда не поздно: женщины Алтайского края будут учиться в "Школе жизни" 1
06:48
Коронавирус не пройдет. Как сделать защитную маску своими руками 6
06:35
Стало известно, почему полезно пить воду натощак 0
06:12
Рубль упал. Подорожает ли жилье на Алтае и стоит ли отказываться от покупки квартиры 1
06:01
Тепло и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 12 марта 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.