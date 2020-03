Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС нелицеприятно выразился о бывшем главе нефтяной компании ЮКОС Михаиле Ходорковском.

"Ходорковский – жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах", – подчеркнул Путин.

Он напомнил, что службу безопасности его компании уличили в заказных убийствах и выразил сомнение в том, что это осуществлялось без ведома самого Ходорковского.

"Вы что, думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет", – поделился размышлениями Путин.

Ранее бывший представитель следственного комитета Владимир Маркин заявил, что в ходе залоговых аукционов в 1995 году Михаил Ходорковский обманул российское государство и фактически украл пакет акций ЮКОСа.

"Ходорковский, приобретая акции ЮКОСа по заниженной стоимости, обманом пообещал внести на развитие нефтяной компании свои инвестиции в размере 350 млн долларов, которые впоследствии фактически не осуществил", – рассказал Маркин.

Акции ЮКОСа переходили из собственности одной компании в активы другой, пока не оказались у Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd и Veteran Petroleum Ltd, зарегистрированным на Кипре и острове Мэн, продолжил официальный представитель СК.

При этом все компании также находятся под контролем Ходорковского, а оплата за акции отражалась только в документах для видимости. По факту она отсутствовала. Ни одна из компаний, ни сам Ходорковский не внесли никаких инвестиций, поскольку изначально акции были похищены, утверждает Маркин.