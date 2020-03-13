Молодежь Алтая сможет поучиться мастерству у популярных блогеров TikTok

Компания МТС и ведущая платформа для коротких видео TikTok запустили конкурсно-образовательную программу, где молодые люди смогут онлайн учиться у популярных блогеров и вокалистов России. Обучение пройдет в рамках федерального благотворительного проекта МТС "Поколение М".

"Уже шестой год мы реализуем этот проект, направленный на предоставление равных возможностей для образования и развития молодежи со всей страны. Сегодня он объединяет сотни уважаемых мастеров и творческих партнеров, каждый из которых вносит свою ценную экспертизу в процесс поиска и развития талантов. Мы рады, что TikTok, который становится одной из наиболее популярных площадок для творческой самореализации, присоединяется к "Поколению М", – отметила руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова.

В число мастеров совместного проекта от МТС и TikTok вошли певица Полина Гагарина, директор продюсерского центра "Эколь" Татьяна Аникина, молодые вокалисты Акмаль Ходжаниязов, Хабиб и дуэт Nancy & Sidorov, популярные блогеры Анриэль, Влад Красавин, Артем Кондратьев, Андрей Федотов. Мастера проекта дадут серию онлайн-уроков для начинающих блогеров и певцов и войдут в жюри онлайн-конкурса "ТикТокер Поколения М".

Два этапа

Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап уже стартовал и продлится до 22 марта. В нем могут поучаствовать блогеры и вокалисты от 16 лет до 21 года. Участники должны записать одно или несколько коротких музыкальных видео на выбор: ролики, которые демонстрируют вокальные данные, или добрые видео в формате storytelling/comedy. Далее нужно разместить их в TikTok с хештегом #Поколение_М. Второй этап пройдет с 1 по 14 апреля.

Как сообщают организаторы, по итогам каждого этапа конкурса будет сформировано два шорт-листа полуфиналистов: по музыкальному и блогерскому направлениям, в которые войдут по пять лучших видео, набравших наибольшее количество лайков и репостов.

Из участников шорт-листов жюри конкурса выберет четырех финалистов, которые смогут выступить вместе со звездами на финальном офлайн-мероприятии проекта – гала-шоу "Поколение М: Blog & Voice" в Санкт-Петербурге. Там на большой сцене они смогут побороться за музыкальный контракт с продюсерским центром "Эколь" и стажировки у популярных блогеров в Москве.

Счетчик добра

Все участники конкурса станут частью большого благотворительного движения проекта "Поколение М" и своим творчеством смогут помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные в TikTok конкурсные видео и их просмотры МТС начислит баллы на "Счетчик добра" проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу "1 балл = 1 рубль" и направит на помощь детям, нуждающимся в лечении.

"TikTok – это платформа, которая стимулирует творчество и дает возможность продемонстрировать свой талант людям по всему миру. С другой стороны, мы стремимся вдохновлять наше сообщество пользователей на добрые дела, создаем собственные инициативы и поддерживаем другие проекты. Поэтому мы рады быть партнером МТС в рамках благотворительного проекта "Поколение М", который за время работы уже вовлек миллионы людей в процесс творческого cамовыражения и развития, а также объединил их идеей помощи нуждающимся в лечении", – прокомментировала операционный менеджер TikTok в России Надежда Лапина.