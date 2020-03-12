Жительница Австралии спасла от смертоносной змеи трех собак

Жительница пригорода австралийского Мельбурна спасла трех своих собак от заползшей во двор тигровой змеи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 9 марта, женщина по имени Дебби заметила, что ее питомцы (Монти, Карма и Майло) собрались в одном месте двора и пристально наблюдали за чем-то. Подойдя, она увидела, что собаки окружили тигровую змею. Одна из них успела укусить змею и отбросить на землю. Чтобы не дать змее укусить своих питомцев, хозяйка встала между ними. Женщина прикрывала собак, пока змея не уползла.

Змеи этого вида не агрессивны и предпочитают тихие и укромные места, однако их яд опасен и вероятность смертельного исхода после укуса высока.