Вектор на экспорт: АлтГУ представит свой опыт по сопровождению региональных проектов

В Алтайском государственном университете 13 марта состоится заседание стратегической сессии "Экспортный вектор Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года (Стратегия 2035). Экспорт продукции АПК". На мероприятии опорный вуз края представит свой опыт по сопровождению региональных проектов.

По словам разработчиков, стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года является базой региональной системы стратегического планирования. Она определяет долгосрочные цели, приоритетные направления и задачи, к которым будет стремиться край в своем поэтапном развитии, а также предлагает основные инструменты и механизмы их достижения.

На сессии выступят модераторы мероприятия – временно исполняющего обязанности министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов и ректор опорного Алтайского государственного университета Сергей Бочаров.

Анатолий Анатольевич расскажет об экспортной стратегии Алтайского края как одного из основных механизмов реализации Стратегии, а Сергей Николаевич представит опыт и компетенции Алтайского государственного университета по реализации научно-экспертной поддержки и сопровождению региональных проектов, на примере краевого проекта "Экспорт продукции АПК".

Помимо этого в программе сессии запланированы выступления по теме внедрения в Алтайском крае Экспортного стандарта 2.0, стратегических решений реализации экспортного потенциала региона в Стратегии 2035, ресурсного потенциала и стратегических приоритетов развития экспорта агропромышленной продукции в Алтайском крае, азиатского вектора внешнеэкономического сотрудничества региона, экспортных возможностей продукции агропромышленного комплекса края.

Также в работе сессии примут участие депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания, представители органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления, региональных институтов поддержки экспорта, представители научного и академического сообществ региона.

Заседание стратегической сессии начнется в 14:00 в зале Ученого совета АлтГУ по адресу ул. Димитрова, 66.