Средняя температура воздуха в России выросла на 2 градуса

В четверг, 12 марта, Росгидромет заявил, что средняя температура за прошлый год на 2°С превысила норму 1961-1990 годов. Об этом стало известно из опубликованного службой доклада об изменениях климата в России за прошедший год.

Средняя скорость потепления за последние 43 года составила 0,47°С/10 лет, что почти в полтора раза больше средней скорости потепления во всем мире, которая составляет 0,18°С/10 лет. Также в докладе отметили, что годовая сумма осадков превысила норму на 8%.

Ранее amic.ru сообщил о том, что паводок при одновременном таянии снегов может привести к затоплению более 200 сёл.