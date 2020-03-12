Студентка нашла кости носорога и мамонта в алтайской пещере

Кости и зубы целого ряда животных нашла в пещере студентка географического факультета АлтГУ Светлана Агафонова, сообщает пресс-служба Тигирекского заповедника.

Девушка прибыла в Большую Ханхаринскую пещеру, чтобы посчитать численность летучих мышей и собрать четвертичные окаменелости.

Поездка была продуктивной. Девушка обнаружила закаменевшие кости и зубы мамонта, шерстистого носорога, дикой кабалоидной лошади, пещерной гиены, бурого медведя, волка, лисы, корсака, марала, косули и других животных.

Теперь их предстоит тщательно изучить, а также подвергнуть специальной обработке, чтобы обеспечить сохранность.

Результаты подсчета обитателей этой части Тигирекского заповедника озвучат позднее. Специалисты сейчас анализируют и сопоставляют добытые сведения.