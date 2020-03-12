Мартиросян и Слепаков запускают новое шоу со звездами

Руководитель и ведущий юмористического шоу Comedy Club Гарик Мартиросян в интервью Софико Шеварднадзе рассказал о том, что вместе с Семеном Слепаковым они запускают новое шоу.

"Мы сейчас с Семеном Слепаковым пытаемся сделать новое шоу. <...> Хотим приглашать в студию музыкантов, допустим, Монеточку мы приглашаем к нам в программу, и говорим: сейчас, Монеточка, в течение часа мы с Семеном вдвоем напишем лучший хит твоей жизни, песню, которая "порвет" всех. И мы в течение часа ей пишем песню, вот это чудо-творчество мы хотим показать, как мы пишем слова, музыку", – рассказал Мартиросян.

Дата премьеры и список гостей пока неизвестны, пишет ТАСС.