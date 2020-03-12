Новые культуры и способы работы обсудили алтайские аграрии

12 марта в Барнауле прошла первая в 2020 году агрономическая конференция. В ней приняли участие более 300 человек, а провел ее заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

В своем выступлении он отметил, что в 2020 году в силу вступают нововведения по предоставлению господдержки хозяйствам. Он похвалил аграриев за увеличение площади посева актуальных культур в три раза, но напомнил о необходимости совершенствования технологии возделывания земли.

В качестве экспертов на конференции выступили ученые из АГАУ, центра агробиотехнологий и других ведомств. Они продемонстрировали новые подходы в ведении сельского хозяйства и рассказали о многообразии культур Алтайской селекции. В ближайшее время в Алтайском крае будет проведено еще три конференции подобного рода, а до конца марта проведут выездные встречи с аграриями.