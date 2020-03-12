Падение рубля взвинтило экспорт зерна из Алтайского края

Министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев заявил, что ситуация с обвалом рубля поможет местным аграриям нарастить экспорт зерна за рубеж. Соответствующее заявление он сделал во время совещания в правительстве Алтайского края.

По его словам, с 1 января аграрии экспортировали более 100 тысяч тонн зерна. Падение курса рубля увеличило экспорт.

Так, за один лишь март предприниматели планируют отгрузить за рубеж по льготному тарифу столько же, сколько было с начала года по настоящее время. В первую очередь, речь идет о пшенице и ячмене.

Отметим, что главными покупателями алтайского зерна, подсолнечника и рапса являются Китай, Монголия и Казахстан.

Ранее Чеботаев рассказал, что объем средств на "перевооружение" для алтайских аграриев в 2019 году значительно увеличился. По словам Чеботаева, в 2019 году сельхозтоваропроизводители серьезно занялись техническим переоснащением. За девять месяцев было куплено оборудования на 6 млрд рублей. Это на 1,8 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.