Крестный ход против коронавируса в Липецке отменили из-за коронавируса

Запланированный автомобильный крестный ход против коронавируса в Липецке отменен в связи с введением карантина в городе. Об этом сообщило ГТРК "Липецк".

Об отмене объявил глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников. Он призвал горожан вместо участия в крестном ходе "провести акафисты по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".

Крестный ход был запланирован на 15 марта. Местные православные хотели встретиться у источника святителя Николая, помолившись там за исцеление больных коронавирусом.

Однако 10 марта власти Липецкой области ввели режим повышенной готовности, а 11-го – ввели карантин. Ранее amic.ru рассказал, как коронавирус завоевывает мир.