Томенко предложил выдать по 2000 рублей детям войны. Таких на Алтае 130 тысяч человек

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес в региональный парламент закон о выделении жителям, имеющим статус "дети войны", в 2020 году по 2 тысячи рублей. Это люди, рожденные в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. В настоящее время детей войны в крае около 130 тысяч человек. Предполагается, что выплаты в будущем будут совершаться раз в пять лет – в юбилейные годы. Каждый раз сумму будет определять губернатор. Об этом Виктор Томенко сообщил журналистам 12 марта после внеочередной сессии АКЗС, где обсуждался вопрос об изменении Конституции РФ.

"На федеральном уровне статус "дети войны" не нашел единого толкования. Однако многие регионы имеют свои законы. В Алтайском крае он был принят в 2015 году. В нем прописаны меры социальной поддержки, но реальных денежных выплат в рамках закона предусмотрено не было. Изучив практику других регионов, в том числе из Сибири, мы сформулировали список мер, которые и мы могли бы реализовать. В этом году 75 лет Великой Победы. Сегодня я направил инициативу в АКЗС, чтобы детям войны, которые родились с января 1928 года по 3 сентября 1945 года, получили единовременно 2 тысячи рублей из краевого бюджета", – сказал Виктор Томенко.

По словам губернатора, комитет АКЗС уже поддержал инициативу. Если депутаты на сессии в конце марта проголосуют "за", то Томенко подпишет документ о выделении средств и размере выплаты. Речь может идти о 260 миллионах рублей. Выдавать деньги могут начать уже в апреле вне зависимости от наличия других льгот.

В Алтайском крае закон о статусе "дети войны" был принят в 2015 году. Статус "дети войны" присваивается гражданам РФ, проживающим в Алтайском крае и родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 год. На сегодняшний день в более 40 субъектах РФ установлены выплаты детям войны. Среди них как ежемесячные льготы для граждан данной категории, так и единовременные выплаты к юбилею Победы. Их, к примеру, получат в Сахалинской, Орловской, Тюменской, Магаданской областях, в Республике Крым.