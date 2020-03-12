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Томенко предложил выдать по 2000 рублей детям войны. Таких на Алтае 130 тысяч человек

, ИА "Амител"
Правда, выдавать денежные выплаты будут раз в пять лет

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес в региональный парламент закон о выделении жителям, имеющим статус "дети войны", в 2020 году по 2 тысячи рублей. Это люди, рожденные в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. В настоящее время детей войны в крае около 130 тысяч человек. Предполагается, что выплаты в будущем будут совершаться раз в пять лет – в юбилейные годы. Каждый раз сумму будет определять губернатор. Об этом Виктор Томенко сообщил журналистам 12 марта после внеочередной сессии АКЗС, где обсуждался вопрос об изменении Конституции РФ.

"На федеральном уровне статус "дети войны" не нашел единого толкования. Однако многие регионы имеют свои законы. В Алтайском крае он был принят в 2015 году. В нем прописаны меры социальной поддержки, но реальных денежных выплат в рамках закона предусмотрено не было. Изучив практику других регионов, в том числе из Сибири, мы сформулировали список мер, которые и мы могли бы реализовать. В этом году 75 лет Великой Победы. Сегодня я направил инициативу в АКЗС, чтобы детям войны, которые родились с января 1928 года по 3 сентября 1945 года, получили единовременно 2 тысячи рублей из краевого бюджета", – сказал Виктор Томенко.

По словам губернатора, комитет АКЗС уже поддержал инициативу. Если депутаты на сессии в конце марта проголосуют "за", то Томенко подпишет документ о выделении средств и размере выплаты. Речь может идти о 260 миллионах рублей. Выдавать деньги могут начать уже в апреле вне зависимости от наличия других льгот. 

В Алтайском крае закон о статусе "дети войны" был принят в 2015 году. Статус "дети войны" присваивается гражданам РФ, проживающим в Алтайском крае и родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 год. На сегодняшний день в более 40 субъектах РФ установлены выплаты детям войны. Среди них как ежемесячные льготы для граждан данной категории, так и единовременные выплаты к юбилею Победы. Их, к примеру, получат в Сахалинской, Орловской, Тюменской, Магаданской областях, в Республике Крым.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

12.03.2020 17:49
- гость -

Благодетели! Учитывая, что война началась 71 год назад, а детям войны соответственно минимум 72 года!

12.03.2020 17:56
гость

По 2000 руб.Правда, выдавать денежные выплаты будут раз в пять лет...
Какой ПОЗОР господа "слуги народа " !!!

12.03.2020 17:56
- гость -

17-49

Срочно в школу!!!

12.03.2020 18:01
- гость -

Чтоб и ему в старости на такие подачки жить.

12.03.2020 18:12
Ivan280990_yandex

Ну Томенко сделаешь лично руку пожму! Только пока 2 региона дали деньги детям войны, остальные регионы отказались.
У меня бабушка "ребенок войны", а если учесть, что у нас есть эвакуированные Ленинградцы, то можно поднять и рейтинг и хайпануть, но только честно. Ты людям деньги, а они тебе "голоса" на выборах и добрую память.

12.03.2020 18:19
Ivan280990_yandex

Люди, вы неблагодарные! Вам дадут 2000 рублей от Алтайского края, для Томенко это копейки, это понятно. Но все же хоть какая то помощь от "злого и страшного государства". На что можно потрать эти деньги? На Хлеб, Что нибудь из кухонной техники купить ( например: Пароварку - ( здоровое питание).
Томенко обращение к тебе: Ты если сказал, то делай, а не будь пустословом.
Мужчина сказал - Сделал. Томенко ты человек слова?

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