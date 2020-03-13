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Прихоть президента. Алтайские депутаты сказали, что думают о поправках в Конституцию

, ИА "Амител", Александра Черданцева
А думают они всякое: от безоговорочной поддержки до безоговорочного протеста
Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты парламента Алтайского края внесли свою скромную лепту в принятие поправок в Конституцию. 12 марта они собрались на внеочередную сессию, чтобы проголосовать за или против этих изменений. Собрались, проголосовали (разумеется, большинство сказало "да"). Но это уже не главное. Важно, как говорили народные избранники. Это было настоящее ток-шоу, на котором побывал корреспондент amic.ru и теперь рассказывает, с какими речами (пламенными) выступали депутаты. Читайте. И обязательно пишите в комментариях, с кем вы согласны, а чье выступление – пиар.

Мария Прусакова, глава фракции КПРФ: "тоталитаризм", "состояние комы", "прихоть президента".

Выступление Прусаковой было, пожалуй, лучшим в ее политической карьере. И одним из самых ярких во всем седьмом созыве. Его буквально можно разбирать на цитаты. Так мы и сделаем.

  • "Цитирую Владимира Путина 2012 года: "Если бы я считал тоталитаризм или авторитаризм предпочтительным для нашей страны, я бы просто изменил Конституцию". Получается, Путин признает, что государству нужна тоталитарная и авторитарная система".
  • "Сторонники Путина говорят о стабильности благодаря его руководству страной. Состояние комы – это тоже стабильность. Наша экономика сегодня в стабильно тяжелом состоянии".
  • "На проведение этой процедуры (общероссийское голосование, – прим. авт.), которую я кроме как прихотью президента назвать не могу, будет потрачено около 14 млрд рублей. На повышении пенсионного возраста сэкономили 21 млрд рублей. Так вот для чего, оказывается, люди сегодня должны умирать на рабочих местах. Чтобы мы проводили дорогостоящий социологический опрос, который по закону не имеет никаких серьезных юридических последствий".
  • "Если не проводить голосование, то ничего не изменится. Все поправки, кроме одной (об обнулении сроков Путина, – прим. авт.), так или иначе, уже продублированы в федеральных законах. Давайте не будем друг друга обманывать. В Семейном кодексе в статье 1 пункт 3 записано, что "семейные отношения регулируются между мужчиной и женщиной (в Конституцию вносят поправку, что семья – это брак между мужчиной и женщиной, – прим. авт.). Ну давайте внесем в Конституцию, что дважды два – четыре, что воздух воздушный и другие очевидные вещи".
  • "Если мы в течение полугода обсуждаем переименование аэропортов, и за переименование каждого голосуем отдельно, то как мы можем голосовать пакетом за поправки, которые меняют жизнь людей".
  • "... поправка, которая была, теперь к стыду моему, внесена человеком, который приземлился на территории нашего региона (имеет в виду космонавта Валентину Терешкову, именно она предложила обнуление сроков Путина, – прим. авт.)".

Итог: из восьми коммунистов политику партии поддержали только пятеро: Прусакова, Лапина, Початов, Попов и Талдыкин. Они воздержались от голосования. Сартаков, Кравченко и Астанчик голосовали за поправки.

Владимир Семёнов, глава фракции ЛДПР: "Долгие годы добивались".

  • "Долгие годы ЛДПР добивалась внесения в Основной закон упоминания о государственно-образующей роли русского народа. Наконец это предложение будет реализовано. Президент поддержал наши поправки о периодичности индексации пенсии не реже раза в год (...). Идея проведения голосования в будний день так же принадлежит ЛДПР. Мы вообще выступаем с предложением, чтобы все выборы проходили в будние дни, чтобы дополнительно стимулировать явку", – отметил депутат.

Семёнов напомнил, что ЛДПР поддержала поправку, которая позволяет Путину участвовать в президентских выборах еще дважды. Либерал-демократы считают, что главное – это проведение честных и чистых выборов, а не конкретные персоналии.

  • "Как сказал Владимир Жириновский, на выборах главы государства в 2024 году от партии обязательно будет кандидат. И наш кандидат создаст ситуацию, при которой это действительно будут выборы на альтернативной основе", – добавил Владимир Семёнов.

Итог: все девять депутатов проголосовали за поправки.

Александр Молотов, глава фракции "Справедливая Россия": "Объективно и адекватно".

  • "Внесение изменений назрело, является объективным и адекватным политической ситуации. Многие предложения президента перекликаются с тезисами, о которых партия говорит с момента создания. Это усиление социальной функции государства (индексация пенсий, адресная социальная поддержка, зарплаты не ниже прожиточного минимума). А также национализация элит (запрет на иностранное гражданство), защита суверенитета, территориальная целостность, повышение роли законодательной власти", – сказал депутат.

Он добавил, что депутаты СР предлагали вернуть прежний возраст выхода на пенсию, обязать Центробанк следить за курсом рубля, увеличить финансирование образования и здравоохранения, но их не поддержали. Молотов подчеркнул, что партия продолжит бороться за эти свои предложения.

Итог: пять депутатов – за поправки, один – воздержался (Железовский).

Сергей Приб, глава фракции "Единая Россия": "Новый импульс развития".

  • "Предложенные изменения дают новый импульс развитию почти всех сфер социума (...). Поправки направлены на поддержку семьи и ценностей, всестороннюю защиту детей, обеспечение доступного и качественного образования и здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста. Впервые в полномочиях правительства закреплена господдержка научно-технологического развития страны, значимость системы воспитания, поддержка институтов гражданского общества. Уравновешивается баланс ветвей власти, возрастает роль парламента, а значит, и избирателей (...). Поправки будут способствовать развитию страны и наступлению нового этапа в истории государства".

Итог: все 39 депутатов, присутствовавшие на сессии, проголосовали за.

А почему, собственно, алтайские депутаты голосовали за Конституцию (кто за нее уже только не голосовал)? А потому что по закону нужно одобрение двух третей региональных парламентов. В эти дни спешно собираются на заседания народные избранники по всей стране. Чтобы гарантировать кворум. Так как депутаты голосуют "пакетом", то есть по всем поправкам сразу (как будет голосовать и население 22 апреля), то добавить свои предложения или убрать какие-либо народные избранники не могли. А выступить против – не одобрить предложенные поправки – тем более (особенно если вспомнить, что в парламенте у нас большинство единороссовское). 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.03.2020 07:30
- гость -

Примут.

13.03.2020 07:38
acdc

Валентине Терешковой за полёт космический совет думы подарили Ноль автоматический.

13.03.2020 07:46
- гость -

Ну просветите хоть чуток, в какой из поправок "подводные камни"? Те, что прочёл - ничего крамольного не содержат, а обнуления сроков в поправках нет, это решение думы.

13.03.2020 07:56
- гость -

Путин наворотил делов за 20 лет - сто лет разгребать придётся. И за 4 года он ничего не исправит, даже косметически. Поэтому и сучит ножками, гарантии для собственной шкуры ему нужны, то госсовет, то обнуление, сам уже не знает что.
Гарантий не будет.

13.03.2020 08:18
1

Смотрите шире господа, трон кому попало вручать не будут, приемника нет, ситуация как в стране так и вне её тяжелая по этому коней и ослов на переправе менять нельзя. Необходимо как можно собранней подойти к пику развивающегося мирового кризиса. В общем и целом, поживем - увидим, доживем - узнаем.

13.03.2020 08:24
- гость -

Вот именно, что ситуация тяжёлая. Оставлять во главе государства ничтожество - безумие.
Нужно решать, пока времени немного ещё осталось.

13.03.2020 08:40
-гость-

Автор статьи, ты же помнишь, что статья должна быть написана деловым языком и не должна содержать в себе твое личное мнение?)))
Для личного мнения есть личные блоги и комментарии, а проф. статьи должны быть беспристрастны, как бы где что не подгорало

13.03.2020 08:40
- гость -

У коммунистов есть реальный шанс взять власть в свои руки. Вот только зассикают они это сделать. Ибо кормятся с руки того, кого критикуют.

13.03.2020 09:01
технарь

"все 39 депутатов, присутствовавшие на сессии, проголосовали за."

в каком месте тут протест?

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