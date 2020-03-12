Саудовская Аравия утроит поставки нефти по ценам ниже российских

Саудовская Аравия готовит предложение для Евросоюза, которое способно снизить стоимость нефти еще больше.

Как сообщает агентство Bloomberg, арабское государство готово в три раза увеличить отгрузку нефти в Европу по цене в 25 долларов за баррель, что значительно дешевле российской нефти.

На данный момент стоимость фьючерса на российскую нефть марки Brent находится в пределах 34 долларов за баррель. Решение Саудовской Аравии может обрушить цены на нефть еще сильнее, усугубив ситуацию.

Напомним, что цена российской нефти стала восстанавливаться после "черного понедельника", до которого стоила около 45 долларов за баррель.