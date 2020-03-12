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Саудовская Аравия утроит поставки нефти по ценам ниже российских

, ИА "Амител"
Это может навредить экономике РФ еще сильнее
Фото: gurutrade.ru

Фото: gurutrade.ru

Саудовская Аравия готовит предложение для Евросоюза, которое способно снизить стоимость нефти еще больше.

Как сообщает агентство Bloomberg, арабское государство готово в три раза увеличить отгрузку нефти в Европу по цене в 25 долларов за баррель, что значительно дешевле российской нефти.

На данный момент стоимость фьючерса на российскую нефть марки Brent находится в пределах 34 долларов за баррель. Решение Саудовской Аравии может обрушить цены на нефть еще сильнее, усугубив ситуацию.

Напомним, что цена российской нефти стала восстанавливаться после "черного понедельника", до которого стоила около 45 долларов за баррель.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.03.2020 18:10
- гость -

Саудовская Аравия готовит предложение для Евросоюза, которое способно снизить стоимость нефти еще больше.
--
Не смей угрожать саудитам, попивая сок у себя в Кремле. Хороший ход. Россиянам приготовиться к похуданию.

12.03.2020 18:13
- гость -

На данный момент стоимость фьючерса на российскую нефть марки Brent
---
В России - Urals и ещё несколько сортов, среди которых нет Brentа

12.03.2020 18:33
- гость -

12.03.2020 18:10
- гость -

а что нужно было выполнять все что скажут эти хитроумные арабы?

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