С детства на пьедестале: фигуристы Алтайского края покоряют Сибирь и Казахстан

Академии фигурного катания имени Павла Черноусова всего семь месяцев, а спортсмены уже заявляют о себе на первенствах не только Алтайского края, но и других регионов.

Все ученики проходят профессиональную подготовку, ведь в академии работают заслуженные тренеры из Москвы: Екатерина Дунаева – мастер спорта и Евгений Сильченко – КМС. Академия фигурного катания продолжает набор и приглашает детей от 4 до 15 лет для профессионального обучения данному виду спорта.

В декабре 2019 года команда школы выехала на первые свои соревнования в Красноярск – из тридцати спортсменов по третьему юношескому разряду призовые места заняли две ученицы – Трошина Мирослава (второе место) и Морозова Василиса (третье место). Еще одной ученице школы – Боровицкой Ирине – не хватило баллов, как результат – седьмое место. В соревнованиях по первому юношескому разряду из 25 спортсменов пятое место заняла Семенова Вероника.

Декабрь выдался насыщенным: в Омске также прошли соревнования по фигурному катанию, где юные спортсмены могли получить или подтвердить спортивные разряды. Из двадцати выступающих пятое место по первому спортивному разряду заняла воспитанница школы Большакова Ирина.

В 2020 году у Академии еще больше достижений. Год только начался, а спортсмены уже привезли восемь медалей.

Например, 1 февраля 2020 года состоялись соревнования на Открытом Восточно-Казахстанском первенстве. Одиннадцать спортсменов Академии участвовали в этих соревнованиях и привезли пять медалей.

По итогам пьедестал заняли:

по первому спортивному разряду – Большакова Ирина (второе место);

по первому юношескому разряду – Семенова Вероника (третье место);

по второму юношескому разряду вошли в пятерку Морозова Василиса (четвертое место) и Трошина Мирослава (пятое место);

По третьему юношескому разряду – Другова Валентина (второе место).

Академия фигурного катания привозит на соревнования детей 2014-2015 годов рождения, и они уже занимают места на пьедестале. Например, в соревнованиях "Юный фигурист" Цыганкова Милана 2015 года рождения заняла второе место, а Фёдорова Дарина 2014 года рождения – третье место. Призерами соревнований стали Галицкая Настя и Борисова Полина.

Призовые места на этом не закончились. Так, 5 марта 2020 года на соревнованиях в Красноярске из одиннадцати участников Линник Злата заняла второе место. Из третьего юношеского разряда высокий уровень показали Морозова Василиса (первое место), Трошина Мирослава (четвертое место) и Боровицкая Ирина (21-е место). В первом юношеском разряде отличились Парахина Серафима (третье место) и Семенова Вероника (13-е место).

Академия фигурного катания имени Павла Черноусова

Тел.: 8-963-539-0110

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