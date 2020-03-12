Высаживать детей из общественного транспорта запретят в России

Правительство России одобрило пакет законопроектов, которые касаются общественного транспорта, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Одна из наиболее громких поправок — запрет высаживать несовершеннолетних безбилетников из автобусов, троллейбусов и трамваев.

Как объяснил Дитрих, главный ее смысл в том, чтобы исключить ситуации, когда ребенок может оказаться ночью за городом из-за безбилетного проезда. По его мнению, безбилетников нужно наказывать, но высаживать детей в таких ситуациях недопустимо.

Также законопроект позволит контролерам требовать у нарушителей удостоверения личностей. Ранее такое право было лишь у сотрудников полиции.

Сейчас запрет на высадку детей действует только в нескольких субъектах РФ, так как были приняты региональными парламентами. В их числе Санкт-Петербург, Тыва, Чечня, Чукотка, Забайкальский край, Волгоградская, Калужская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Саратовская и Тюменская области.

Отметим, что в Алтайском крае периодически возникает резонанс вокруг ситуаций, когда детей высаживают из общественного транспорта. Например, в прошлом году в Барнауле водитель пассажирского автобуса высадил ребенка на обочине дороги в районе городской свалки. Ситуацией заинтересовались следователи.