Два новых детских сада открыли в Бийске

Фото: instagram.com/studenikin_biysk

Мэр Бийска Александр Студеникин на своей странице в Instagram рассказал об открытии двух детский садов. Один из них находится на улице Севастопольской, а другой – в микрорайоне 16А. Каждое из зданий способно вместить до 200 детей. На первых этажах учреждений разместятся ясельные группы.

"Огромное спасибо всем, кто принимал участие в реализации этих важных для бийчан проектов, отдельная благодарность Губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко и Министерству образования нашего региона за постоянную поддержку!", — написал мэр.

По его словам, это не последний проект для самых маленьких бийчан в текущем году. В частности, запланировано строительство еще одного подобного объекта. В нем будет много места для размещения ясельной группы, уточнил Студеникин.