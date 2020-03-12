Володин призвал защитить Терешкову после ее поправок о Путине

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал, что против Валентины Терешковой и ее родственников развернулась "оголтелая информационная кампания из-за рубежа", сообщает РИА Новости.

Виной тому поправки в Конституцию РФ, предложенные первой женщиной-космонавтом. В случае принятия обновленной версии Конституции, они позволят действующему президенту Владимиру Путину еще дважды участвовать в выборах, в то время как другим претендентам на главный пост будет позволено править страной не больше двух раз.

"Мы должны быть — призываю вас к этому — быть порядочными, быть патриотами, людьми, которые отдают себе отчет в том, что атаки, которые сегодня идут на Терешкову — это атаки на нашу страну, — обратился к парламентариям Володин. — Потому что она внесла то предложение, которое делает нашу страну сильнее".

Он подчеркнул, что нападки на депутата устраивают те, кто не заинтересован в сильной и сплоченной России.

"Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене, — пояснил Володин. — Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить".

Напомним, текст поправки, которую внесла Терешкова, а поддержало большинство ее коллег по Госдуме, выглядит следующим образом:

"Регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".