Четырехбалльное землетрясение зафиксировали в Горном Алтае

Землетрясение произошло в Улаганском районе Республики Алтай, сообщают "Новости Горного Алтая".

Согласно информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, интенсивность колебаний земной коры в эпицентре составила 4,4 балла (из 12) по шкале Медведева – Шпонхойера, что классифицируется как довольно сильное.

В радиусе 50 км от эпицентра находились села Акташ, Чибит и Улаган. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Как уже сообщал amic.ru, в последний раз землетрясение в непосредственной близости от Барнаула сейсмологи зафиксировали 26 февраля 2020 года. Эпицентр находился в 200 километрах от краевой столицы.