Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

Порядка десяти депутатов Госдумы отправили на карантин по коронавирусу после того, как переведенный на самоизоляцию представитель ЛДПР Сергей Катаносов проигнорировал требование медиков и несколько дней посещал заседания. Об этом сообщает РБК.

Подробности истории рассказал лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. По его словам, Катаносов летал во Францию. После возвращения в Россию ему предписали две недели сидеть дома.

"Он появился здесь – вторник, среда, четверг. Он уже может быть носителем этой инфекции, – заявил Жириновский. – Отвратительное явление, ему наплевать на всех нас. Он, может, уже заразил десятки людей здесь".

Лидер ЛДПР потребовал, чтобы его однопартийца лишили депутатского мандата. Спикер парламента Вячеслав Володин усомнился, что у депутатов есть такое право, но согласился в дальнейшем обсудить вопрос о снятии полномочий.

Кроме того, тех людей, кто в Госдуме контактировал с потенциальным больным, отправили домой на карантин. Это подтвердил сам Катаносов.

"Конечно, я посещал Францию, но еще до того, как страна была признана опасной в плане распространения коронавируса. Однако карантин еще примерно в неделю считаю оправданным, – уточнил народный избранник. – Со мной контактировали семь-восемь депутатов, которые обычно сидят рядом – их также поместили в карантин".

Ранее появилась информация, что известный актер Том Хэнкс вместе с женой заболели коронавирусом. Об этом сообщил сам артист.