Жители Барнаула заметили в городе лису

Местные жители сфотографировали лису в Барнауле. Снимки дикого животного выложили в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Один из подписчиков заметил лису рядом с домом № 133б на улице Советской Армии, другой же – в районе пересечения улицы Шумакова и Павловского тракта.

Мнения комментаторов разделились. Некоторые настаивали на том, что если лиса вышла к людям, то она, скорее всего, бешеная. Другие же утверждали, что животное не агрессивное, а значит, погнал его к людям именно голод.

"Не надо сразу зверя бешеным объявлять, ветеринары диванные. Просто зима очень снежная и звери голодают, – написал один из барнаульцев. – В города заходят не только лисы, но даже косули. В конце зимы таких случаев отмечено довольно много".

Напомним, бешенство – острое инфекционное заболевание. Развивается вследствие укуса или ослюнения больным животным. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Характеризуется проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, судорогами мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, слюнотечением. Приводит к энцефаломиелиту и в конечном итоге – к смерти.

Основной источник инфекции для человека – собаки, в первую очередь – безнадзорные, а из диких животных – лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных – кошек, коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и других.

Животные становятся заразными для людей в конце инкубационного периода (до начала проявлений у них признаков болезни).