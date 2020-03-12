В Москве умер россиянин с подозрением на коронавирус

75-летний пациент скончался в московском медицинском центре в Коммунарке, куда госпитализируют людей с подозрением на коронавирус, сообщает Baza.

По информации издания, мужчина в январе вернулся из Италии. Спустя некоторое время он поучаствовал себя плохо и обратился в больницу. Ему поставили диагноз ОРВИ.

11 марта состояние больного резко ухудшилось. Его госпитализировали в медцентр, где планировали проверить на коронавирус. 12 марта пожилой человек умер от пневмонии.

Его биоматериал направили в новосибирскую лабораторию, чтобы проверить на Covid-19.

Как уже сообщал amic.ru, о новом виде коронавируса стало известно в конце декабря 2019 года. Эпицентром назвали город Ухань в провинции Хубэй.