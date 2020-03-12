Мужчина привез в Барнаул опасный сувенир из Таиланда

Алтайская таможня при досмотре багажа нашла у прилетевшего с отдыха в Таиланде жителя региона опасный сувенир, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Мужчина, сам того не зная, приобрел сурикен – холодное метательное оружие, запрещенное к ввозу в РФ.

В результате металлический предмет изъяли, а в отношении туриста возбудили административное дело по статье "Несоблюдение запретов и ограничений".

В Алтайской таможне уточнили, что это далеко не первый случай, когда желая привезти из места отдыха что-то интересное, население региона нарушает законодательство.

В частности, в Алтайский край пытались ввезти необработанные кораллы, клубни экзотических растений, свыше трех литров алкоголя (максимально разрешенное количество на одного взрослого человека) и кастет.