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Чемпионат Европы по футболу перенесут из-за коронавируса

, ИА "Амител"
О решении должны объявить 17 марта
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В УЕФА приняли решение о переносе чемпионата Европы по футболу на год вперед, сообщает газета LʼEquipe со ссылкой на источники в международной организации.

По информации издания, решение связано с пандемией коронавируса Covid-19. На Евро-2020 будут огромные скопления людей, что будет способствовать еще большему распространению инфекции. Поэтому финальная часть чемпионата должна пройти на год позднее, когда угроза эпидемии будет значительно ниже.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был состояться летом 2020 года. Планировалось, что турнир пройдет в 12 городах: Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Санкт-Петербурге, Копенгагене, Дублине, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме. В Петербурге должны были играть три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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