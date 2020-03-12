Барнаул примет этап Кубка мира по гребле 2021 года

Барнаул официально утвержден в качестве города, принимающего этап Кубка мира по гребле 2021 года, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Соответствующее решение принято на заседании Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) в Пекине.

Помимо Барнаула на проведение турнира претендовали еще шесть городов, но комиссия ICF сочла условия в столице Алтайского края наиболее подходящими.

"Формат предстоящих соревнований еще будут уточнять, но уже известно, что наряду с каноэ-спринтом будет присутствовать паралимпийская дисциплина – параканоэ", – уточнили в региональном Министерстве спорта.

Работа по подготовке спортивного объекта к проведению турниров на самом высшем уровне продолжается. В 2020 году планируют провести озеленение и благоустройство территории: устройство опор освещения, ограждения, тротуаров, парковки и не только.

Гребной канал построен в 1984 году, он уникален по своим техническим характеристикам. Его длина – 2 км, глубина – 16-18 метров на всем протяжении дистанции, что важно именно для занятий греблей, когда все спортсмены находятся в равных условиях.

Уникальность всему комплексу придает и роза ветров – на водном зеркале не бывает бокового ветра: он либо встречный, либо попутный. Здесь нет сильной волны, а значит тренироваться можно практически в любую погоду. Сегодня на востоке России нет ни одного объекта, который бы мог конкурировать с гребным каналом в Барнауле.