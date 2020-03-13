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И снова плюс. Какой будет погода в Алтайском крае 13 марта

, ИА "Амител"
В предгорных районах воздух прогреется до +9°C
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Достаточно теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 13 марта, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -1°C до +4°C (в предгорьях – до +9°C). Без осадков. Скорость ветра при порывах может достигать 13 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +1°C до +3°C. Ни дождя, ни снега не ожидается. Эксперты ЦГМС отмечают, что скорость ветра в краевой столице не превысит 8 м/с.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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