Центральный районный суд Барнаула накануне вечером поставил точку в деле бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана. Экс-руководитель вуза требовал восстановить его не только на посту ректора, но и в должности завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности. Однако суд занял сторону медуниверситета и отклонил все претензии Салдана. Финальное заседание посетил корреспондент аmic.ru.

Испорченный больничный

Главной интригой всего процесса стал больничный лист, который Игорь Салдан успел взять вечером в день увольнения. Временно нетрудоспособным экс-ректор был на протяжении нескольких месяцев подряд.

Минздрав России еще 20 ноября прошлого года расторг трудовое соглашение с руководителем Алтайского медуниверситета Игорем Салданом. Представители министерства (которое, кстати, является учредителем АГМУ) тогда специально приезжали в Барнаул с приказом об увольнении – на подпись Салдану.

Тем не менее защита Салдана (его интересы представлял адвокат Эдуард Бауэр) настаивала – увольнение было незаконным, так как работник находился на больничном.

Любопытно, что больничный бывший ректор вуза получил в поликлинике при медуниверситете – так называемом Консультативно-диагностическом центре. Юристы, представляющие интересы учебного заведения, заявили в суде, что Салдан получил сразу два листка нетрудоспособности от двух разных врачей с различными диагнозами. В дальнейшем именно вокруг этого сюжета и оказался выстроен процесс. В частности, в качестве свидетеля в суд ранее была вызвана врач АГМУ Ирина Халтурина, которая выписала больничный на тот момент еще действующему ректору.

По словам медработника, Салдан периодически приходил на консультации – к кардиологу и терапевту – с 18 ноября 2018 года. 20 ноября (то есть в день увольнения) он пришел на прием около 18:00 с жалобами на головную боль и головокружение. Давление у Салдана оказалось повышенным – 180/100, также наблюдались учащенный пульс и тахикардия – по его словам, из-за перенесенного сильного стресса.

Таким образом, с формальной точки зрения Салдан имел право уйти на больничный, другой вопрос – с какой даты? Кроме того, как минимум странным выглядит время для обращения в медучреждение: буквально в последние минуты своего пребывания в кресле ректора.

Договор с Салданом расторгнут на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса. С 21 ноября и.о. ректора медуниверситета стала Ирина Шереметьева. Стоит отметить, что контракт у Салдана действовал по 30 января 2020 года.

Ненормированный график

Суд попытался выяснить, кто и в какие сроки должен был узнать о наличии больничного листка у сотрудника вуза. Эдуард Бауэр настаивал: поскольку Салдан проходил прием в поликлинике при АГМУ – то об этом руководству вуза должно быть известно автоматически. Если бы он обратился в стороннюю медорганизацию, тогда – да, обязанность донести информацию лежала бы на работнике, заявил адвокат.

Самое интересное – документ изначально оказался испорчен. Больничный переделали, для чего, по правилам, собрали врачебную комиссию. Как можно догадаться, в первой версии больничного оказалась проставлена не та дата: на листке значилось не 20 ноября, а следующий день. В итоге Салдану был выдан дубликат.

Юристы со стороны АГМУ особо подчеркивали: рабочий день административного аппарата вуза (к которому относится и ректор) заканчивается в 18:00. Тем самым ответчики давали понять, что Салдан взял больничный за пределами своего рабочего дня, а, значит, действовать он должен был уже с 21 ноября, когда ректор потерял свою должность. Эдуард Бауэр, в свою очередь, полагал, что рабочий день руководителя вуза ненормированный, а значит, не имеет четких временных границ.

Кстати, в день увольнения (20 ноября) Игорь Салдан отказался от получения трудовой книжки после ознакомления с приказом Минздрава РФ. Оппоненты Салдана в суде указывали на то, что ректора ознакомили с приказом еще 18 ноября, тогда с его здоровьем все было в порядке, он не высказывал никаких претензий и поставил подпись на документе.

Никаких обнулений

Непосредственно в судебном процессе сторона Салдана также требовала признать незаконной отмену конкурса на должность завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности. Ранее это подразделение АГМУ также возглавлял Салдан. По версии представителей вуза, соглашение здесь аннулируется автоматически в случае разрыва трудовых отношений по основному месту работы, то есть ректора.

Эдуард Бауэр в ответ заявил, что в данном случае речь идет о допсоглашении, по которому Салдан и работал на кафедре. Кроме того, в приказе Минздрава говорится только о высшей руководящей должности в вузе, поэтому автоматических последствий увольнение с должности ректора якобы влечь не должно.

Характерно, что против удовлетворения иска возражала накануне прокурор. В итоге судья Мария Овсянникова отказала Салдану полностью. Оглашая резолютивную часть, она обратила внимание, что истец пропустил срок для обжалования приказа об увольнении. Попутно судья признала и все остальные аргументы, приводимые стороной бывшего ректора, несостоятельными.

Адвокат Салдана отказался от комментариев после завершения процесса. Не исключено, что экс-ректор попробует подать апелляцию на вынесенное решение.

Когда выборы?

Тем временем Минздрав России продлил полномочия и.о. ректора АГМУ Ирины Шереметьевой до конца 2020 года. Она была назначена на эту должность 21 ноября сроком на три месяца. Позднее учредитель вуза счел возможным пролонгировать договор еще на 10 месяцев.

Между тем в вузе пока не запустили повторную процедуру выборов. Прошлогодняя попытка так и не была доведена до логического конца. В конце декабря в Москве прошла аттестационная комиссия, куда пригласили четверых претендентов на должность ректора АГМУ. В их числе – проректор по научной работе и инновациям Александр Жариков, проректор по учебной работе Галина Бородина, и.о. ректора Ирина Шереметьева, а также бывший глава вуза Игорь Салдан.

В итоге аттестован был единственный кандидат – Ирина Шереметьева, всем остальным комиссия отказала. Поскольку выборы должны проходить на альтернативной основе, до финального голосования дело не дошло.

Таким образом, кампания должна начаться заново. При этом те соискатели, кто не прошел согласование на последнем этапе в Москве, участвовать в повторной процедуре не могут. То есть Жариков, Бородина и Салдан не вправе оспаривать кресло руководителя.

После окончания затяжного судебного процесса можно ожидать, что АГМУ уже в ближайшие недели вновь вернется к выборным делам.