Наоми Кэмпбелл показала, как защищается от коронавируса

Супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала фото своего "защитного костюма" для перелетов во время пандемии коронавируса.

Еще задолго до начала распространения болезни она летала в самолетах используя антисептики, одноразовые медицинские маски и перчатки, а теперь уровень защиты увеличился в разы. На опубликованном снимке Наоми облачена в защитный костюм и маску. Подобную экипировку оценили врачи. По мнению специалистов, в самолете очень легко заразиться.

Кроме того, на своем YouTube-канале супермодель опубликовала видео, на котором она с помощью антисептика протирает сиденье в самолете и подлокотники.