"Миру придется не по себе". Эксперты о влиянии коронавируса на мировую экономику

После того как в Москве на месяц отменили проведение массовых мероприятий, а в сибирских городах – фестиваль "Сибирская весна", жителям нашей страны тоже стало ясно, что эпидемия коронавируса – это всерьез. Возможно, даже надолго. Эксперты отмечают, что распространение хвори уже повлияло на глобальную экономику. Биржевые индексы падают, котировки акций ряда ведущих мировых компаний снижаются. Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Все это дает повод к рассуждениям о том, что неведомая ранее болезнь окажет на мир воздействие куда большее, чем предполагалось ранее. Так ли это – попытался понять журналист ИА "Амител" Андрей Магас.

Сиди дома, не гуляй

Одной из наиболее пострадавших от распространения коронавируса сфер мировой экономики, безусловно, является туризм, в том числе российский. Еще в начале марта Ассоциация туроператоров России направила письмо в правительство, в котором сообщала о бедственном положении отрасли. В письме говорилось, что около 60% туроператоров приостановили продажу туров и возвращают деньги за путевки, реализованные вплоть до осени 2020-го. Многие популярные у туристов страны меняют правила въезда для иностранцев из-за коронавируса – Израиль, Таиланд и другие.

Кстати, Таиланд, по данным президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, раньше принимал в год около 1 млн только китайских туристов. И ущерб от снижения потока там оценивают в 3 млрд долларов.

"Эпидемия может стать отличным поводом для некоторых государств, заинтересованных в удержании своих граждан – потенциальных туристов – дома, в своей стране. Чтобы деньги они тратили на внутренний туризм, а не оставляли их за рубежом. Например, для российского руководства это повод ограничить зарубежные поездки, скажем, в Соединенные Штаты, в чем есть и политическая составляющая", – заявил ИА "Амител" экономист, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Он убежден, что одним из таких государств может стать Италия, которая принадлежит к числу наиболее пострадавших от коронавируса. "Эта страна вообще рискует угодить в черный список для туристов, что в какой-то степени будет справедливым, поскольку к путешественникам там относятся нередко просто потребительским образом. Скажем, я нигде, кроме Италии, не видел в ресторанах отдельного меню для местных и для туристов, цены в котором отличаются в сторону повышения", – замечает эксперт.

По мнению известного публициста и обозревателя РИА "Новости" Виктора Мараховского, падение в мировой туристической отрасли может иметь положительный психологический эффект. "Конечно, в первую очередь, и слава Богу, пострадает туризм и прицепленные к нему отрасли. Это, можно сказать, хорошая сторона эпидемии, потому что некоторое отрезвление в глобальном поездочно-путешественническом угаре совершенно необходимо. Фактически граждане разных стран годами платят налог на социальное одобрение, фотографируясь в Италии и не позволяя самим себе создавать накопления. Сейчас у этих людей возникает минимальный шанс остановиться и протрезветь ненадолго, и спросить себя "а упало ли небо на землю из-за того, что я не в Тае и не подпираю Пизанскую башню". Прочий же эффект, как мне представляется, преувеличен", – заявил Мараховский в интервью ИА "Амител".

"Коронавирус – это надолго"

Ведущие мировые СМИ уже вовсю пишут, что эпидемия коронавирусной инфекции окажет глубокое воздействие на мировые экономические процессы. Поднебесная резко и намного сократила закупки нефти и других природных ресурсов. По мнению ряда экспертов, именно "китайский эпидемиологический" фактор стал серьезной причиной разрыва соглашения ОПЕК – Россия по ограничению добычи нефти и, как следствие, –обрушение мировых цен на "черное золото".

Как отмечает "Немецкая волна", "отложенный эффект будут иметь и меры, принятые из-за вируса: такие как отмена авиарейсов и простаивание из-за болезней ряда крупных производств в Китае".

Василий Колташов заметил, что "эпидемия коронавируса пришла удивительно вовремя": "Когда в том же Китае и других странах, где размещается сегодня реальное производство, ранее отмечалась нехватка продукции, там работников предприятий администрация мобилизовывала, и они ночевали в цехах, чтобы утром, не теряя времени, возобновить работу. А сегодня, когда склады заполнены, можно работников распустить по домам на основании эпидемии коронавируса".

По мнению экономиста, нынешняя пандемия подозрительно совпала с очередной волной проблем в мировой экономике. "Нынешний кризис является продолжением кризисов 2008-2009 и 20015-2015 годов. Трудности, возникшие в мировой экономике в то время, никуда не делись, просто сейчас их решили прикрыть эпидемией коронавируса. Поэтому сегодня много говорят о вирусе и мало о реальных экономических сложностях. Информационное сопровождение пандемии коронавируса используется для того, чтобы сделать население стран более лояльным к правительствам, более покорным, чтобы оно не задавало неудобные вопросы. Теперь всегда есть повод сказать: вот видите, это же не наша экономическая политика к этому привела, это все коронавирус", – отметил эксперт.

Что касается российского стратегического разворота на Китай, как главного экономического партнера, то эта линия не будет пересмотрена, считает Виктор Мараховский: "Подобного не случится, потому что этому нет никаких причин. Китай уже практически победил свой коронавирус и будет, напротив, усиленными темпами вкидывать деньги в разгон своей экономики после двухмесячного карантина. А вот остальному миру придется не по себе".

В том, что миру придется не по себе, уверен и Василий Колташов: "Коронавирус – это надолго. Поскольку в рамках нынешней мировой экономической модели решить трудности не получается, ультралиберальная модель завела ее в тупик, то будут ссылаться на вирус и его последствия. Такие ссылки будут нас сопровождать еще лет десять. Не исключено, что появятся другие вирусы, поскольку идет мутация уже существующих. И оправдывать последующие экономические провалы будут уже ими".

Слишком беспечная Европа

Тревожные новости о шествии коронавируса по миру приходят с пугающей регулярностью. Среди подцепивших эту заразу оказались командующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика, генеральный секретарь испанской партии VOX Хавьер Ортега, министр культуры Франции Франк Ристер и другие известные персонажи. В Италии, которая оказалась подверженной эпидемии больше всех в Старом свете, отменили спортивные соревнования, в том числе национальный чемпионат по футболу, закрыли кинотеатры, концертные залы и вообще, согласно декрету премьер-министра Джузеппе Конте, ввели ограничения "на перемещения без уважительной причины".

Между тем вернувшийся на днях из Италии и находящийся на карантине сотрудник ГК "АгроХимПром" Павел Жеребин отмечает поразительную беспечность местных жителей, которая могла стать причиной распространения эпидемии на Апеннинах: "Во время пребывания в Италии мы поразились, что местные жители относились легкомысленно к довольно быстрому распространению коронавируса, – заявил он в интервью ИА "Амител". – Никто не ходил в защитных медицинских масках – ни полицейские, ни таможенники, ни сотрудники гостиниц. Работали бары, рестораны, ночные клубы – кругом было шумно и весело. Причем в защитных масках ходили только мы, туристы из России, плюс еще несколько человек – по виду, возможно, туристы из Китая или Кореи. Понятно, что медицинская маска не убережет тебя от поражения коронавирусом, но она значительно снизит вероятность того, что ты можешь стать его разносчиком. Получается, что в таких непростых ситуациях мы, жители России, а также представители азиатских государств, более дисциплинированы, чем европейцы".

Жеребин отметил, что подобным образом дело обстоит и в других европейских государствах. "Не лучше ситуация в Нидерландах – стране, которая граничит с Италией. Там такая же беспечность. Во Франции в аэропорту пассажирам рейса померили температуру – и то ладно. Вот и все меры борьбы. В то же время в Узбекистане, который считают более отсталым, в отличие от европейских стран, гостиничный персонал в защитных масках, как и таможенники и представители других государственных структур. Даже в самых отдаленных населенных пунктах, не говоря уже про города, – памятки, брошюры, как уберечься от коронавируса и как вести себя при заражении", – отмечает собеседник.

Что говорят о коронавирусе

Давайте вспомним, что такое этот новый коронавирус и откуда он появился. Все началось в конце декабря 2019 года, когда в китайском городе Ухане, расположенном в провинции Хубэй, была отмечена вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом CoV-2. Инфекцию обнаружили у нескольких жителей, заболевших пневмонией, связанных с местным рынком животных и морепродуктов. Уже тогда некоторые прозорливые эксперты высказали опасения, что это заболевание может навредить миру покруче, чем еще не забытые птичий грипп, атипичная пневмония и некоторые другие заболевания, к слову, тоже приходившие из Юго-Восточной Азии. Так и получилось. Учитывая обширные социально-экономические, политические, культурные, туристические контакты Китая с другими странами, эпидемия начался расползаться по миру.

О причинах появления коронавирусной инфекции какой-то устойчивой и поддержанной научным сообществом версии тоже нет. Одни эксперты заявляют, что зараза начала распространяться из секретной лаборатории Уханя, работающей над биологическим оружием (или противодействием ему) и, мол, ситуация там вышла из-под контроля. Часть сторонников версии биологического оружия уверяют, что в Ухань новейший штамм коронавируса занесли американские агенты, поскольку США выгодно ослабление Китая – своего главного экономического и геополитического противника.

Российский китаевед, автор нашумевшей книги "Некоронованные короли красного Китая" Николай Вавилов считает, что эпидемия вызвана внутренней борьбой в китайском руководстве, где группа "комсомольцев" (выходцев из китайского комсомола), противостоящая нынешнему лидеру страны Си Цзиньпину, начала "ползучий переворот" в стране и с помощью большой катастрофы намерена или свергнуть главу государства, или осуществить распад страны.

Другие аналитики уверены, что мир столкнулся с мутацией одного из ранее известных вирусов. Действительно, коронавирус CoV-2 входит в группу известных ранее вирусов, но представляет собой до сих пор не известную их разновидность. И это вполне объяснимо, считают противники "биооружейной" версии, поскольку ранее жители планеты, в том числе Китая, жили преимущественно в сельской местности. Теперь они все чаще оседают в городах, работают на промышленных предприятиях. Все это не может не вызвать изменения в природной среде, в том числе в микроорганизмах, к которым принадлежат вирусы. Идет мутация этих вирусов, вызывающая вспышки ранее неизвестных форм заболеваний. Учитывая, что эффективной методики лечения пока не предложено, в странах пытаются решать этот вопрос по-своему, в зависимости от понимания природы вируса, уровня системы здравоохранения и национальных особенностей.

Но несмотря на принятые меры, к настоящему времени количество заболевших в мире превысило 113 тысяч человек, а число умерших – около четырех тысяч человек.