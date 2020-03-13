Изжога и тошнота могут сигнализировать о раке желудка

Рак желудка зачастую выявляют только на поздних стадиях, так как первые симптомы больному кажутся недостаточно серьезными для обращения к специалисту.

Как сообщает издание о медицине и здоровье MedikForum.ru, о ранней стадии заболевания могут свидетельствовать изжога и тошнота, если они сопровождаются еще несколькими признаками.

Это несварение, дискомфорт и чувство вздутия после еды, а также ухудшение аппетита. Аналогичные симптомы могут наблюдаться также при язве желудка. В любом случае, своевременное обращение к врачу будет способствовать повышению шансов на излечение.

Когда же рак желудка переходит в более позднюю стадию, появляются боль в верхней и средней части живота, кровь в стуле, делающая его почти черным, рвота (иногда с кровью), потеря веса, постоянная усталость, сложности при глотании, ощущение сытости даже при малых порциях и скопление жидкости в животе.